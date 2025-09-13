Hancko y Le Normand, sustituidos por lesión a cuatro días de visitar al Liverpool

Madrid, 13 sep (EFE).- David Hancko y Robin Le Normand, defensas del Atlético de Madrid, fueron sustituidos por lesión en el partido de este sábado contra el Villarreal en el estadio Metropolitano, tras dos percances en la segunda parte del encuentro, a cuatro días del partido de la primera jornada de la Liga de Campeones contra el Liverpool en Anfield.