LaLiga de España: Real Madrid, sufriendo

El equipo blanco se marchó con dos goles de diferencia al descanso gracias a los tantos de Kylian Mbappé (12’) y Arda Güler (44’). Pero la expulsión del central Dean Huijsen (32) pasó factura al conjunto de Xabi Alonso, antiguo jugador de la Real Sociedad, que vio cómo Mikel Oyarzábal descontaba de penal (56’).

También gana el Atlético

Un gol de Pablo Barrios, en el minuto 9, y otro del debutante argentino Nico González, en el 51’, dieron el triunfo al Atlético de Madrid ante el Villarreal 2-0, en el partido que enfrentó a ambos en el Metropolitano.

Alavés frena al Atletic

Deportivo Alavés ganó por 1-0 en San Mamés al Athletic Bilbao con un gol en contra de Alex Berenguer, que cortó de raíz la serie de tres victorias consecutivas del equipo rojiblanco en el inicio liguero español y acabó con la racha de veinte años sin ganar en La Catedral.

* Resultados de la cuarta fecha. Viernes: Sevilla 2-Elche 2. Sábado: Getafe 2-Real Oviedo 0, Real Sociedad 1-Real Madrid 2, Athletic 0-Alavés 1 y Atlético Madrid 2-Villarreal 0. Domingo: 09:00: Celta vs. Girona. 11:15: Levante vs. Betis. 13:30: Osasuna vs. Rayo Vallecano. 16:00: Barcelona vs. Valencia; Lunes: 16:00: Espanyol vs. Mallorca.

* Posiciones: Real Madrid 12 puntos, Atlhetic Bilbao 9, Getafe 9, Villarreal 7, Barcelona 7, Espanyol 7, Alaves 7, Elche 6, Atlético Madrid, Betis 5, Valencia 4, Rayo 4, Sevilla 4, Osasuna 3, Celta 3, Oviedo 3, Real Sociedad 2, Mallorca 1, Levante 0 y Girona 0.