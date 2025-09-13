Lisci: “Debemos tener más continuidad”

“Es un partido que está bien, con muchos alicientes. Va a ser difícil porque tienen características de equipo, un conjunto incómodo para nosotros. Desde que está Íñigo Pérez no se les ha ganado, y no es casualidad”, opinó, acerca del regreso tras el parón: un partido que les enfrentará al Rayo Vallecano.

“Es importante defender bien, con balón, saber evitar su presión, que es donde ellos hacen mucho daño”, ha dicho el italiano sobre los peligros que entraña su próximo rival, ante el que estará ausente Moi Gómez y son duda Rosier y Budimir. “Están entrenando todos muy bien, siempre queremos tener a todos al 100% y disponibles, pero con los que están vamos a competir y vamos a hacerlo bien”.

“Están tocados y tenemos que hablar con ellos para saber sensaciones y a partir de ahí decidir de titulares o entrando desde el banquillo”, ha añadido. sobre el francés y el croata.

Lisci ha valorado el trabajo de Iñigo Pérez en Vallecas: “Está haciendo un trabajo increíble, siempre hacia más y mejor, los resultados lo avalan. Me gusta mucho el Rayo porque creo que propone cosas muy interesantes, me encanta la forma en la que te atacan la profundidad, los retornos, un equipo muy trabajado que da gusto verlo jugar”.

“El equipo está en un buen punto, debemos tener más continuidad. Hemos dejado en todos los partidos detalles buenos y de ocasiones claras. Ese es el camino. Siempre en evolución”, reconoce sobre Osasuna en las tres primeras jornadas que llevan jugadas.

“Tenemos que ser capaces de igualar la intensidad o acercarnos a ellos. Habrá momentos del partido donde se rompa y vamos a sufrir. Cuando juegas contra el Rayo lo físico asume un rol importante”, ha afirmado sobre los rayistas.

Sobre el final del mercado de fichajes, ha destacado: “Es lo que tenemos, hemos ido de la mano con la dirección deportiva".

"Si sumábamos jugadores deberían ser de perfil diferente, mas sustituir a Areso por Rosier. La plantilla no es larga, lo sabemos, pero es lo que hay. Esperamos que no nos repercuta. Tenemos canteranos y jugadores que pueden jugar en varios sitios. No me preocupa. Confío plenamente en todos, el trabajo nunca miente”, explicó.