Palmeiras golea a Internacional con un triplete de Vitor Roque y se acerca a Flamengo

Río de Janeiro, 13 sep (EFE).- Palmeiras acortó la distancia del líder Flamengo tras golear este sábado por 4-1 a Internacional, con un triplete de Vitor Roque, en partido por la vigésima tercera jornada del Campeonato Brasileño disputado en el estadio Allianz Parque de São Paulo.