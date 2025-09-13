Rédito de los fichajes en la Premier League

Menos de 30 minutos bastaron al delantero centro alemán para abrir su contador con las Urracas, contra el Wolverhampton 1-0, y hacer olvidar en parte al sueco Alexander Isak, su predecesor, que tomó rumbo al Liverpool.
El fichaje más caro de la historia del Newcastle se colocó de forma inteligente entre dos defensores para recibir un centro de Jacob Murphy y rematar de cabeza a gol en St James Park.
El club blanquinegro necesitaba esa alegría después de culebrón Isak, que mantuvo un pulso con el club para forzar su traspaso, después de un pobre inicio de temporada (dos empates y una derrota).
La victoria del Arsenal contra el Forest dejó menos dudas y más certezas, con un equipo “Gunner” dominador y entusiasta en el Emirates de Londres. Con un doblete del español Martín Zubimendi, el Arsenal derrotó por 3-0 al Nottingham Forest y tomó el liderato provisional de la Premier League, con 9 puntos, igualado con el Liverpool, que el domingo visitará al Burnley.
Resultados de la cuarta fecha. Sábado: Arsenal 3-Nottingham 0, Bournemouth 2-Brighton 1, Newcastle 1-Wolverhampton 0, Crystal Palace 0-Sunderland 0, Everton 0-Aston Villa 0, Fulham 1-Leeds 0, Tottenham 3-West Ham 0 y Brentford 2-Chelsea 2. Domingo, 10:00: Burnley vs. Liverpool. 12:30: Manchester City vs. Manchester United.
* Los primeros: Arsenal, Tottenham, Liverpool y Bournemouth tienen 9 puntos; Chelsea 8, Everton 7 y Sunderland 7.