Sergio Francisco, "fastidiado" tras la derrota de la Real

No está siendo el inicio esperado para el entrenador de Irún al mando del primer equipo de la Real. Solo 2 puntos en las primeras 4 jornadas, y esta vez con un jugador más desde el minuto 32. "El 0-2 me ha dado rabia porque entendíamos que a partido largo tendríamos opciones, pero con el segundo gol todo se ha complicado porque te deja más lejos", ha señalado.

Sobre el pobre inicio de partido de los suyos, ha comentado que el Real Madrid ha sido superior en la primera media hora. "Nos ha faltado profundidad para hacerles daño", ha añadido. En el 0-1, error de Mikel Goti, ha señalado que ha sido "una pena el error en el gol, pero se ha repuesto (Goti) muy bien y ha sido importante en el equipo. Su titularidad no ha sido un premio, ha hecho muy buena semana de entrenamientos".

En el segundo acto el equipo ha dado un paso al frente, pero no ha conseguido igualar la contienda a pesar del 1-2 de Oyarzabal a los pocos minutos de arrancar el segundo tiempo (minuto 55). "En los primeros 20 minutos de la segunda parte hemos encontrado la velocidad necesaria para hacerles daño, pero después con algunos futbolistas muy cansados ha sido más complicado".

"Me quedo con que hemos tenido ocasiones clarísimas", ha reflexionado el técnico de la Real. Eso sí, ha reconocido que el equipo tiene que ser "más eficiente para poder sumar más puntos".

En cuanto a algunos nombres propios, sobre el debutante Carlos Soler ha declarado que "le falta un punto de físico, pero ha demostrado la calidad y la finura que tiene". Acerca de la suplencia de Take Kubo, ha reconocido que el extremo nipón no estaba al 100%.

En la convocatoria del viernes figuraban Brais Méndez y Luka Sucic, pero el gallego se rompió la nariz el viernes y el croata está pasando por un proceso febril. "Son dos activos que teníamos en la convocatoria con los que no hemos podido contar, pero no es excusa", ha dicho Sergio Francisco.

También ha sido preguntado por la polémica expulsión de Huijsen, aunque a él le ha parecido que el neerlandés era el último hombre, aunque, eso sí, ha reconocido que no ha visto la acción repetida.

"Sabemos dónde estamos y las jornadas van pasando. Nos toca reponernos de esta derrota y preparar bien la semana para intentar que la primera victoria llegue en La Cartuja", ha finalizado el de Irun.