Valverde y Mastantuono, suplentes tras ir con sus selecciones en las fechas FIFA

Ambos acudieron con sus selecciones a las dos últimas fechas de las eliminatorias del Mundial 2026, por lo que el técnico Xabi Alonso ha decidido darles descanso en la cuarta jornada de la Liga española.

El entrenador de la Real Sociedad, Sergio Francisco, mientras ha sorprendido con un once con varias novedades en la visita del Real Madrid. Luka Sucic es baja de última hora en la convocatoria por gripe, y Mikel Goti debutará como titular en la Primera División.

Además, el portugués Gonzalo Guedes es titular por delante de un tocado Take Kubo y Elustondo sienta a Jon Mikel Aramburu.

Por su parte, Xabi Alonso ha dado entrada a Brahim Díaz y Dani Ceballos en detrimento de Valverde y Mastantuono. Dani Carvajal adelanta a Alexander Arnold en el lateral derecho.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Real Sociedad: Remiro; Elustondo, Zubeldia, Caleta-Car, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Marín, Goti; Barrenetxea, Guedes y Oyarzabal

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Ceballos, Güler; Brahim, Vinicius y Mbappé.