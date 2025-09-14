10 datos de la jornada 4

1 - El Real Madrid, un pleno único de 12 puntos

Nadie alcanza ya los números del Real Madrid en este inicio de Liga, ganador por 1-2 frente a la Real Sociedad, con los goles de Kylian Mbappé (seis tantos en seis partidos esta campaña entre su equipo y su selección) y Arda Güler, para ser el único pleno a estas alturas del campeonato, con 12 puntos. El año pasado comenzó con ocho puntos en las cuatro primeras citas.

2 – El Barcelona, 17 goles al Valencia en sus últimos tres duelos en casa

El Barcelona goleó de nuevo al Valencia para seguir la estela del liderato del Real Madrid y proseguir con su dinámica incontestable contra ese rival en sus últimos enfrentamientos en el campo azugrana, con 17 goles a favor en sus tres choques más recientes: 7-1 y 4-2, además del 6-0 de este domingo.

Ganador por 2-0 contra el Oviedo con dos goles de estrategia, el Getafe suma nueve de los doce puntos posibles para triplicar su producción de hace un año en las tres primeras citas, cuando solo sumó tres puntos. Es el mejor inicio del conjunto azulón en Primera División, por encima de los ocho puntos logrados en 2005-06.

4 – Osasuna, imbatible e imparable en casa

Osasuna se impuso por 2-0 al Rayo Vallecano para sostener su pleno como local, con dos victorias en dos encuentros, sin un solo gol en contra, en contraste con sus actuaciones lejos de El Sadar. Fuera de su campo, ha resuelto sus dos desplazamientos con sendas derrotas: 1-0 con el Real Madrid y con el Espanyol.

5 - El Alavés gana en Bilbao casi 20 años después

Desde noviembre de 2005, por 0-2, el Alavés no ganaba en San Mamés al Athletic Club, hasta este sábado cuando se impuso por 0-1 para sumar ya siete de los doce puntos en esta Liga y provocar la primera derrota de la campaña del equipo bilbaíno, que había vencido sus tres duelos anteriores.

El Betis aún no ha ganado como visitante en esta temporada de LaLiga EA Sports, empatado a dos contra el Levante en Valencia para sumar su tercera igualada a domicilio en otros tantos desplazamientos en este curso. Antes, empató a uno con el Celta y con el Elche. Ya ha disputado cinco encuentros de la competición liguera, con 6 de 15 puntos.

7 - Primera titularidad de Koke y Griezmann… Y primera victoria del Atlético

Por primera vez en esta temporada, Diego Simeone recurrió a Koke Resurrección y Antoine Griezmann, leyendas del club, para el once titular en la victoria del Atlético de Madrid por 2-0 frente al Villarreal. El primer triunfo del equipo rojiblanco después de la derrota con el Espanyol y los empates contra el Elche y el Alavés.

8 - Rafa Mir, 3 titularidades y 3 goles con el Elche

Protagonista por su celebración y su golazo en el empate a dos del Elche contra el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Rafa Mir ha irrumpido con tres goles en sus tres presencias en el once inicial de Éder Sarabia. Ya marcó en el 1-1 con el Atlético de Madrid y en el 2-0 al Levante.

9 - El Sevilla, 1 victoria en sus últimos 12 partidos en casa

El Sevilla aún no se ha reencontrado en casa. Empatado por el Elche, tan solo ha ganado uno de sus últimos doce encuentros como local en LaLiga EA Sports, entre el tramo final de la pasada campaña y el inicio de la actual. Su único triunfo en este 2025 en el Sánchez Pizjuán fue por 1-0 contra Las Palmas, el pasado 13 de mayo.

10 – El primer punto del Girona y del Levante: ya han sumado los 20 equipos en esta Liga

El Girona logró su primer punto de la campaña, con un 1-1 contra el Celta, igual que el Levante, con un 2-2 contra el Betis, con lo que ya todos los equipos de la categoría han sumado alguna unidad en este curso liguero, aunque el bloque dirigido por Míchel continúa en la última posición, dos puestos por detrás de los jugadores de Calero.