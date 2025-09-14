2-0. Barcola lidera el pleno del PSG

El conjunto parisino avanza con paso firme en los primeros compases del curso. Suma pleno de victorias en su arranque y tiene una renta de dos unidades sobre su máximo perseguidor, el Lille.

Todo funciona en el PSG, que en esta ocasión tuvo en la figura de Barcola a su mejor jugador gracias a dos disparos desde fuera del área que resolvieron un encuentro que Luis Enrique afrontó con la mente puesta en su estreno en la Liga de Campeones este miércoles frente al Atalanta.

El técnico español reservó a algunos jugadores importantes que de inicio vieron el choque desde el banquillo. Allí se sentaron Nuno Mendes, Joao Neves y Fabián Ruiz, los tres titulares en la goleada frente al Toulouse de la pasada jornada (3-6).

En su lugar entraron Lucas Hernández, Warren Zaïre-Emery y Kang-in Lee, mientras que a los lesionados Désiré Doué y Ousmane Dembélé les sustituyeron Khvicha Kvaratskhelia y Gonçalo Ramos. Los cambios, sin embargo, no afectaron en nada al equipo, con un buen fondo de armario.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Eso sí, una a de las novedades, Kvaratskhelia, tuvo que abandonar el terreno de juego a la media hora. Cedió su sitio a Ibrahim Mbaye, cuando el marcador era favorable a su equipo (1-0), y por culpa de una lesión en la pantorrilla de su pierna izquierda.

Hasta ese momento, el PSG fue muy superior al Lens, muy conservador en su planteamiento y agazapado en su parcela del terreno de juego con la esperanza de no encajar goles y de lanzar algún contragolpe capaz de inquietar al PSG.

Bajo el paraguas de esa idea, apenas sumó una ocasión, la de Florian Thauvin a los diez minutos con un libre indirecto que salvó con el pecho Lucas Chevalier. No hubo más en todo el acto inicial, en el que Barcola se encargó de marcar el único tanto que lució en el marcador apenas cinco minutos después de la ocasión de Thauvin.

El atacante del PSG se sacó de la chistera un disparo de jugador 'top'. Recogió al borde del área un pase de Vitinha, se acomodó la pelota en su bota derecha y con un sutil golpeo a la escuadra terminó con la resistencia del Lens.

La lesión de Kvaratskhelia no afectó al PSG, que se marchó al descanso con una merecida ventaja que volvió a aumentar Barcola en los primeros compases de la segunda parte. De nuevo, tras otro pase de Vitinha y con otro disparo desde fuera del área, esta vez raso y ajustado al palo derecho de la portería defendida por Robin Risser. Fue su segundo zarpazo. Y no hizo falta más. Suficiente para el PSG, líder indiscutible de Francia al ritmo de Barcola.

2.- PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Beraldo (Mendes, min. 71), Lucas Hernández; Zaire-Emery (Neves, min. 71), Vitinha, Lee; Barcola (Fabián Ruiz, min. 71), Gonçalo Ramos y Kvaratskhelia.

0.- Lens: Risser; Aguilar (Abdulhamid, min. 66), Gradit, Baidoo, Sarr, Udol (Bermont, min. 80); Sangare, Thomasson, Thauvin (Said, min. 80); Edouard (Fofana, min. 66) y Guilavogui (Sima, min. 46).

Goles: 1-0, min. 15: Barcola; 2-0, min. 51: Barcola.

Árbitro: Jérémie Pignard. Mostró cartulina amarilla a Edouard (min. 5) y a Thauvin (min. 18) por parte del Lens y a Gonçalo Ramos (min. 38) por parte del PSG.

Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada de la Ligue 1 disputado en el estadio Parque de los Príncipes de París ante cerca de 40.000 espectadores.