2-0. Íñigo Martínez, primer gol en Arabia

Iñigo Martínez anotó en el minuto 81, en un saque de esquina botado por el croata Marcelo Brozovic que cabeceó a la red. Fue la sentencia del encuentro que dirige el portugués Jorge Jesus y que capitanea Cristiano Ronaldo, que no marcó.

Previamente, al inicio de la segunda parte, en el 52, el Al Nassr tomó ventaja cuando Sadio Mane culminó una pared con el francés Kingsley Coman y batió al argentino Juan Cozzani.

El Al Kholood, penúltimo en la tabla y que ha perdido los dos partidos que ha jugado, pudo acortar distancias en el 89 cuando el comorense Mryziane Maolida lanzó un penalti que detuvo el meta Raghid Al Najjar.