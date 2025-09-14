Barcola guía la victoria del PSG para mantener el liderato

El conjunto parisino avanza con paso firme en el inicio de la temporada, sumando un pleno de victorias que le da una ventaja de dos puntos sobre el Lille, su más cercano perseguidor. Todo parece funcionar en el PSG, que en esta ocasión tuvo en Barcola a su figura principal, gracias a dos remates desde fuera del área que fueron claves para resolver el encuentro. Luis Enrique, el director técnico, manejó el partido pensando en el debut del equipo en la Liga de Campeones, que será este miércoles frente al Atalanta.

El técnico español optó por darle descanso a algunos jugadores importantes que fueron titulares en la goleada de la jornada anterior (3-6) frente al Toulouse. Entre ellos se encontraban Nuno Mendes, Joao Neves y Fabián Ruiz. En su lugar, ingresaron Lucas Hernández, Warren Zaïre-Emery y Kang-in Lee. Por su parte, Khvicha Kvaratskhelia y Gonçalo Ramos sustituyeron a los lesionados Désiré Doué y Ousmane Dembélé. Los cambios no afectaron el rendimiento del equipo, lo que demuestra la profundidad de su plantilla.

Una de las novedades, Kvaratskhelia, tuvo que abandonar el campo a la media hora de juego por una lesión en la pantorrilla izquierda, siendo reemplazado por Ibrahim Mbaye. A pesar de la lesión, el PSG fue muy superior a un Lens que se mantuvo muy defensivo, con la esperanza de no recibir goles y de buscar un contragolpe.

El Lens apenas generó una ocasión clara en el primer tiempo: un tiro libre indirecto de Florian Thauvin que fue salvado por Lucas Chevalier. Cinco minutos después, Barcola abrió el marcador con un golazo. Tras recibir un pase de Vitinha, el delantero se acomodó la pelota y, con un sutil remate, la puso en el ángulo, terminando con la resistencia del Lens.

La lesión de Kvaratskhelia no afectó al PSG, que se fue al descanso con una merecida ventaja. Barcola se encargó de aumentarla en el inicio de la segunda parte. De nuevo, tras otro pase de Vitinha, el atacante sacó un disparo bajo y ajustado al palo derecho de la portería defendida por Robin Risser, sellando así el 2-0.

Con su segundo gol, Barcola aseguró la victoria del PSG, que se mantiene como el líder indiscutible de Francia.

Ficha técnica del partido:

2 - PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Beraldo (Mendes, min. 71), Lucas Hernández; Zaire-Emery (Neves, min. 71), Vitinha, Lee; Barcola (Fabián Ruiz, min. 71), Gonçalo Ramos y Kvaratskhelia.

0 - Lens: Risser; Aguilar (Abdulhamid, min. 66), Gradit, Baidoo, Sarr, Udol (Bermont, min. 80); Sangare, Thomasson, Thauvin (Said, min. 80); Edouard (Fofana, min. 66) y Guilavogui (Sima, min. 46).

Goles: 1-0, min. 15: Barcola; 2-0, min. 51: Barcola.

Árbitro: Jérémie Pignard. Mostró tarjeta amarilla a Edouard (min. 5) y Thauvin (min. 18) del Lens; y a Gonçalo Ramos (min. 38) del PSG.

Incidencias: Partido de la cuarta jornada de la Ligue 1 disputado en el estadio Parque de los Príncipes de París ante cerca de 40.000 espectadores.