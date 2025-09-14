Primera presencia en la Premier de Diego León, con derrota del United en el clásico de Manchester

El exjugador de Cerro Porteño, en su primera aparición en una convocatoria del competitivo fútbol inglés, vio cómo el City se imponía con goles de Phil Foden y Erling Haaland, además de una actuación estelar de Jeremy Doku.

El United, que por primera vez en años llegaba al Etihad Stadium por delante en la tabla de posiciones, se mostró como un equipo sin alma ni valentía. El City, sin alcanzar la perfección, controló el encuentro de principio a fin.

El City no tardó en demostrar su superioridad. Apenas habían pasado 20 segundos cuando Haaland tuvo la primera oportunidad de gol. El primer tanto llegó en el minuto 18, cuando Doku, tras dejar atrás a Luke Shaw, centró al área para que Foden, de cabeza, marcara el 1-0. El canterano, en su primera titularidad del año, se señaló el escudo y celebró efusivamente con la afición.

En el segundo tiempo, el United mostró una ligera mejoría, pero el City sentenció el partido con una de las mejores jugadas de la temporada. O’Reilly, Foden y Doku se combinaron con pases y regates para dejarle el balón a Haaland, quien superó a Bayindir con su disparo para el 2-0.

El noruego, en racha, selló su doblete y el 3-0 final tras un error defensivo del United que le dejó el balón a Bernardo Silva. Con estos dos tantos, Haaland suma cinco goles en este inicio de temporada, consolidándose como el líder en la carrera por la Bota de Oro.

Con este resultado, el City sube a seis puntos, recuperándose de dos derrotas consecutivas. Por su parte, el United se queda con cuatro puntos de doce posibles, en la decimocuarta posición de la tabla.

Ficha técnica:

3 - Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Rodri (Nico, m.76), Bernardo (Aké, m.88), Reijnders; Foden, Doku (Savinho, m.76) y Haaland (Bobb, m.87).

0 - Manchester United: Bayindir; Mazraoui (Mainoo, m.62), Yoro (Maguire, m.62), De Ligt, Shaw, Dorgu; Fernandes, Ugarte (Zirkzee, m.80); Mbeumo, Diallo y Sesko (Casemiro, m.80).

Goles: 1-0. Foden (m.18); 2-0. Haaland (m.53); 3-0. Haaland (m.68).

Árbitro: Anthony Taylor.

Incidencias: Partido de la cuarta jornada de la Premier League disputado en el Etihad Stadium.

Fuente: EFE