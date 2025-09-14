Clausura Argentino: Di María frustra la racha victoriosa de Boca Juniors

En el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario, el Xeneize afrontó un riguroso examen ante un rival directo en la lucha por la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

El cotejo, como se esperaba, fue parejo y abierto, y Boca abrió la cuenta con un cabezazo de Rodrigo Battaglia (19), pero pronto llegó el empate local en un magnífico tiro de esquina de Di María (24), que coló el balón por encima del arquero Leandro Brey.

“Yo juego donde me toque, intento hacer lo mejor dentro de la cancha”, destacó el Fideo.

Con este resultado, Boca queda tercero en el grupo A con 13 unidades, dos puntos por debajo de los líderes Unión y Barracas Central.

Más temprano, Unión superó como visitante por 3-1 a Gimnasia y se subió a la cima de la zona con golazos de Mateo del Blanco (47), Cristian Tarragona (57) y Mauricio Martínez (61), mientras que Marcelo Torres (52) descontó para el Lobo (séptimo del B).

Además, en otro choque dominical, Instituto (undécimo del B) volvió al triunfo y se impuso por 2-0 a Argentinos (12°, del A) con sendos remates desde el punto blanco anotados por Alex Luna (44) y Gastón Lodico (90).