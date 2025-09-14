Fútbol Internacional

Brasileirão: Flamengo, solitario en la cima

Flamengo venció este domingo por 0-2 al Juventude, con goles de Giorgian de Arrascaeta y Emmerson Royal, manteniéndose como líder en solitario del Campeonato Brasileño, mientras que el Santos de Neymar sufrió para empatar 1-1 con Atlético Mineiro, en la vigésimo tercera jornada del torneo.

Por ABC Color
14 de septiembre de 2025 - 21:16
Emmerson Royal anotó el segundo gol del triunfo de Flamengo.
El conjunto de Río de Janeiro suma 50 puntos, cuatro más que Palmeiras (con el paraguayo Gustavo Gómez de titular y como capitán), que le sigue en la tabla tras golear el sábado por 4-0 a Internacional y a la espera de un traspié del Cruzeiro, que hoy visita a Bahía, para mantenerse en la segunda posición.

Fue la primera victoria para el “Mengão” en una visita al Juventude en Caxias do Sul desde 1997.

En Belo Horizonte, Santos empató 1-1 ante Atlético Mineiro, en un encuentro plagado de tensiones, que comenzó con un susto protagonizado por Neymar y que incluyó la salida del arquero Gabriel Brazão en ambulancia por un fuerte golpe.

En otros partidos de la jornada, São Paulo se impuso por 1-0 a Botafogo y Bragantino empató 1-1 con el colista Sport. El sábado Corinthians venció en Río de Janeiro a Fluminense (0-1) y Mirassol subió a la cuarta posición al ganarle por 0-1 a Gremio.

* Resultados, 23ª fecha: Sábado: Fortaleza 2-Vitória 0, Gremio 0-Mirassol 1, Palmeiras 4-Internacional 1, Fluminense 0-Corinthians 1; Domingo: Red Bull Bragantino 1-Sport Recife 1, Atlético Mineiro 1-Santos 1, Juventude 0-Flamengo 2, São Paulo 1-Botafogo 0 y Vasco da Gama-Ceará; Lunes, 20:00: Bahía vs. Cruzeiro.

* Posiciones: Flamengo 50 puntos, Palmeiras 46, Cruzeiro (*) 44, Mirassol 38, Bahía 36 (*), Botafogo y São Paulo 35, Bragantino 31, Corinthians 29, Fluminense 28, Internacional 27, Ceará 26 (*), Atlético Mineiro y Gremio 25, y Santos 23, hasta la decimoquinta posición.

(*) No completaron aún la fecha.

