El único triunfo del Villarreal en Inglaterra fue hace 20 años

La única victoria del conjunto español en Inglaterra se produjo en su primera visita, un 24 de agosto de 2005, y entonces se impuso al Everton (1-2), en la fase previa de la Liga de Campeones, con goles de Lucho Figueroa y Josico.

Desde entonces, el balance del Villarreal en este país ha sido de seis derrotas y tres empates con trece goles en contra y dos a favor.

Su última visita se produjo en las semifinales de la Liga de Campeones de la temporada 2021-2022 y en aquella ocasión sucumbió ante el Liverpool en Anfield por 2-0.

Esa misma temporada, en la anterior fase de grupos, también cayó por 2-1 ante un Manchester United que remontó el tanto inicial de Paco Alcácer.

La campaña 2020-2021 también visitó las islas británicas y entonces firmó tablas ante el Arsenal (0-0), en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Europa.

Su anterior visita también fue para disputar una semifinal continental y entonces el Liverpool, en la temporada 2015-2016, le endosó una goleada (3-0).

Las otras tres derrotas se produjeron en Liga de Campeones y tuvieron como protagonista al Arsenal, en dos ocasiones, 3-0 en los cuartos de final de la 2008-09 y 1-0 en las semifinales de la 2005-2006, y al Manchester City (2-1) en la fase de grupos de la 2011-2012.

Los dos empates restantes los firmó frente al Manchester United, ambos a cero, en la fase de grupos de la Liga de Campeones de las temporadas 2005-06 y 2008-09.

Por su parte, El Tottenham tan solo ha sido capaz de imponerse una vez a un conjunto español como local en los últimos siete enfrentamientos.

El equipo británico cosechó su única victoria en noviembre de 2017 cuando se impuso por 3-1 al Real Madrid en la liguilla inicial de la máxima competición continental. Un triunfo que rompió una racha de cinco partidos consecutivos sin ganar entre 1982 y 2011.

En este tiempo el balance de los equipos españoles fue de tres victorias y dos empates, con 7 goles a favor y 4 en contra.

El Real Madrid se impuso en dos ocasiones por idéntico marcador (0-1), en cuartos de final de la Copa de la UEFA en 1985 y de Liga de Campeones en 2011; mientras que el Getafe derrotó al Tottenham por 1-2 en la liguilla de la Liga de Europa en 2007.

El Barcelona y el Sevilla firmaron tablas, el primero en las semifinales de la Recopa en 1982 (1-1) y el segundo en los cuartos de la Liga de Europa de 2007 (2-2).

La última visita de un club español se produjo hace siete años, 2018, en la liguilla de la primera fase de la Liga de Europa, y en aquella ocasión el Barcelona goleó 2-4 al conjunto londinense.