El único triunfo del Villarreal en Inglaterra fue hace 20 años

Vila-real (Castellón), 14 sep (EFE).- El Villarreal, que se enfrenta este martes al Tottenham en Londres, en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, persigue un triunfo en Inglaterra que sólo ha logrado una vez y fue ya hace más de veinte años.

Por EFE
14 de septiembre de 2025 - 05:50
La única victoria del conjunto español en Inglaterra se produjo en su primera visita, un 24 de agosto de 2005, y entonces se impuso al Everton (1-2), en la fase previa de la Liga de Campeones, con goles de Lucho Figueroa y Josico.

Desde entonces, el balance del Villarreal en este país ha sido de seis derrotas y tres empates con trece goles en contra y dos a favor.

Su última visita se produjo en las semifinales de la Liga de Campeones de la temporada 2021-2022 y en aquella ocasión sucumbió ante el Liverpool en Anfield por 2-0.

Esa misma temporada, en la anterior fase de grupos, también cayó por 2-1 ante un Manchester United que remontó el tanto inicial de Paco Alcácer.

La campaña 2020-2021 también visitó las islas británicas y entonces firmó tablas ante el Arsenal (0-0), en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Europa.

Su anterior visita también fue para disputar una semifinal continental y entonces el Liverpool, en la temporada 2015-2016, le endosó una goleada (3-0).

Las otras tres derrotas se produjeron en Liga de Campeones y tuvieron como protagonista al Arsenal, en dos ocasiones, 3-0 en los cuartos de final de la 2008-09 y 1-0 en las semifinales de la 2005-2006, y al Manchester City (2-1) en la fase de grupos de la 2011-2012.

Los dos empates restantes los firmó frente al Manchester United, ambos a cero, en la fase de grupos de la Liga de Campeones de las temporadas 2005-06 y 2008-09.

Por su parte, El Tottenham tan solo ha sido capaz de imponerse una vez a un conjunto español como local en los últimos siete enfrentamientos.

El equipo británico cosechó su única victoria en noviembre de 2017 cuando se impuso por 3-1 al Real Madrid en la liguilla inicial de la máxima competición continental. Un triunfo que rompió una racha de cinco partidos consecutivos sin ganar entre 1982 y 2011.

En este tiempo el balance de los equipos españoles fue de tres victorias y dos empates, con 7 goles a favor y 4 en contra.

El Real Madrid se impuso en dos ocasiones por idéntico marcador (0-1), en cuartos de final de la Copa de la UEFA en 1985 y de Liga de Campeones en 2011; mientras que el Getafe derrotó al Tottenham por 1-2 en la liguilla de la Liga de Europa en 2007.

El Barcelona y el Sevilla firmaron tablas, el primero en las semifinales de la Recopa en 1982 (1-1) y el segundo en los cuartos de la Liga de Europa de 2007 (2-2).

La última visita de un club español se produjo hace siete años, 2018, en la liguilla de la primera fase de la Liga de Europa, y en aquella ocasión el Barcelona goleó 2-4 al conjunto londinense.

