Nico González: “Espero poder disfrutar con toda esta afición por muchos años más”

Su fichaje por el Atlético, por ahora a préstamo por un millón de euros, incluye una cláusula de compra de 32 millones de euros que se hace obligatoria si se dan “determinadas condiciones” durante la presente temporada, según informó su club de procedencia el pasado 1 de septiembre.

El futbolista debutó este sábado con el Atlético. Fue titular y, además, marcó el 2-0 de cabeza en el minuto 51.

“Hermoso. Lo disfruté demasiado desde el minuto 1, ya desde la entrada en calor lo disfruté y espero poder seguir disfrutando estos momentos lindos con toda esta afición por muchos años más”, explicó en declaraciones a los medios del club, publicada este domingo.

“Muy feliz, muy contento, de este triunfo, con toda esta afición, con mis compañeros y convertir”, expuso el extremo, que remarcó: “Esperemos seguir por este camino, como hicimos este sábado, demostrando a la gente de lo que somos capaces”.

