Nico González: “Espero poder disfrutar con toda esta afición por muchos años más”

Madrid, 14 sep (EFE).- Nicolás González, extremo internacional argentino del Atlético de Madrid, esperó “poder seguir disfrutando estos momentos lindos con toda esta afición por muchos años más”, tras marcar el segundo gol de la victoria por 2-0 contra el Villarreal, en su estreno con el club rojiblanco, en el que está cedido hasta final de curso por el Juventus.

Por EFE
14 de septiembre de 2025 - 12:15
Su fichaje por el Atlético, por ahora a préstamo por un millón de euros, incluye una cláusula de compra de 32 millones de euros que se hace obligatoria si se dan “determinadas condiciones” durante la presente temporada, según informó su club de procedencia el pasado 1 de septiembre.

El futbolista debutó este sábado con el Atlético. Fue titular y, además, marcó el 2-0 de cabeza en el minuto 51.

“Hermoso. Lo disfruté demasiado desde el minuto 1, ya desde la entrada en calor lo disfruté y espero poder seguir disfrutando estos momentos lindos con toda esta afición por muchos años más”, explicó en declaraciones a los medios del club, publicada este domingo.

“Muy feliz, muy contento, de este triunfo, con toda esta afición, con mis compañeros y convertir”, expuso el extremo, que remarcó: “Esperemos seguir por este camino, como hicimos este sábado, demostrando a la gente de lo que somos capaces”.

