Simeone, pendiente de las molestias de Julián, Hancko y Le Normand para Anfield

Descartados por lesión Thiago Almada, José María Giménez y Álex Baena para el duelo que marca el comienzo del máximo torneo europeo para el conjunto rojiblanco, esos tres nombres centran la atención en el equipo a tres días y dos entrenamientos para la visita a Liverpool, a donde el equipo viajará el próximo martes por la mañana para el encuentro.

Julián Alvarez fue cambiado al descanso. En principio, “por precaución”, según comunicó el Atlético de Madrid.

Diego Simeone, en la posterior rueda de prensa, concretó que se trataba de unas “molestias”. “Esperamos que no sea nada y confiamos en que esté en las mejores condiciones lo más rápido posible”, abundó después el técnico argentino.

Robin Le Normand pidió la sustitución en el segundo tiempo. Recién hechos los primeros movimientos desde el banquillo por Simeone, cuando entraron David Hancko por Matteo Ruggeri y Conor Gallagher por Nico González por decisiones técnicas en el minuto 74, el central campeón de la Eurocopa por España solicitó el cambio, tres minutos después por Marc Pubill.

Era el minuto 77. En el 83, David Hancko sufrió una entrada en el medio campo, quedó tendido sobre el césped y fue sustituido.

El defensa eslovaco, central los dos primeros partidos y lateral los dos siguientes, descansó de inicio este sábado con vistas a los próximos partidos, pero terminó con el tobillo dañado, al doblárselo en una falta rival. Javi Galán entró en su lugar para el tramo final de la victoria por 2-0 sobre el Villarreal.

Los tres futbolistas abandonaron el terreno de juego por su propio pie, a la espera de las pruebas y la información médica del club sobre el posible alcance de sus dolencias, que, de momento, los ponen en duda para el compromiso frente al Liverpool.