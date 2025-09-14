Zaragoza y Albacete, hambrientos de triunfo

Los blanquillos suman solo dos puntos en las primeras cuatro jornadas de la Liga Hypermotion, gracias a los empates frente al Castellón y al Valladolid, lo que le deja en aprietos y con la obligación de rescatar tres puntos de oro ante un rival en peores condiciones.

Enfrente, el Zaragoza tendrá a un Albacete que, a pesar de su potente caudal goleador, el tercero más alto de la competición, se encuentra en la cúspide en lo que se refiere a goles recibidos, hasta 13.

Para afrontar el reto, Gabi contará con prácticamente todos sus efectivos, salvo el central Kosa, lesionado, una situación hasta ahora inédita para el club aragonés.

Aunque el técnico madrileño no dio muchas pistas de la alineación, Adrián podría repetir en la portería, aunque también podría debutar Andrada, uno de los últimos fichajes del mercado veraniego.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En defensa, Radovanovic y Tachi podrían formar el centro de la zaga, aunque el segundo acaba de salir de una lesión y podría optar por Saidu, mientras que en los laterales seguramente se decante por Juan Sebastián y Pomares.

El centro del campo también admite diferentes posibilidades, ya que el técnico podría repetir fórmula con Saidu y Guti en la medular, aunque el entrenador dejó en suspense la posibilidad de usar el joven ghanés y podría decantarse por el recién llegado Akouokou.

Moyano y Paulino se antojan como posibles titulares para las alas, mientras que arriba, Dani Gómez apunta como valor seguro del once tras el buen rendimiento mostrado en el arranque liguero.

Por su parte, y después de encajar una dolorosa derrota ante el Mirandés (1-4), el cuadro albaceteño se ha marcado como objetivo reducir esa sangría goleadora que le ha convertido en el equipo más goleado de toda la categoría y le ha llevado a ocupar puestos de descenso, ya que es antepenúltimo, con un punto en su haber.

Los números han generado cierta preocupación en el entorno albaceteño, aunque no así en su entrenador, Alberto González, quien esta semana ha declarado en rueda de prensa que es "muy positivo".

"Hemos reducido mucho los disparos en contra del rival y el análisis general me hace ser optimista, pero es verdad que necesitamos mejorar ciertos movimientos a nivel defensivo para reducir la cantidad de goles en contra", manifestó.

Y eso que para este duelo de alto voltaje no podrá contar con el central Jon García ni con Higinio, ambos sancionados, ni tampoco con el centrocampista Pacheco, por lesión.

Será duda hasta última hora el lateral Lorenzo Aguado, quien todavía se recupera de una luxación en el hombro; mientras que el preparador blanco recupera para esta cita a sus centrales, Pepe Sánchez y Vallejo, tras superar respectivas dolencias físicas.

Zaragoza: Adrián o Andrada; Pomares, Juan Sebastián o Francho, Radovanovic, Tachi o Saidu; Guti, Saidu o Akouoku, Moyano, Paulino; Dani Gómez, Pau Sans o Bazdar.

Albacete: Lizoain, Gámez, Vallejo, Javi Moreno, Jogo, Agus Medina, Riki, Javi Villar, Lazo, Puertas y Jefté.