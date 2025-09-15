Copa Libertadores 2025: Cruces, días y horarios de los cuartos...

La Copa Libertadores 2025 disputa esta semana los partidos de ida de los cuartos de final. Con presencia paraguaya en cada una de las cuatro llaves, 4 argentinos, 3 brasileños y 1 ecuatoriano buscan sus respectivos boletos a las semifinales del torneo internacional más importante del continente, que el 29 de noviembre corona al campeón en el Monumental de Lima.

La serie de los 8 mejores del certamen arranca el martes 16 de setiembre: el Racing de Richard Sánchez visita a Vélez Sarsfield en el José Amalfitani a las 19:00, hora de Paraguay. Los siguientes duelos serán en los días posteriores: el miércoles 17, el River Plate de Matías Galarza recibe al Palmeiras de Gustavo Gómez y Ramón Sosa en el Monumental a las 21:30.

El jueves 18, el São Paulo de Damián Bobadilla enfrenta a la Liga Deportiva Universitaria en el Rodrigo Paz Delgado de Quito a las 19:00. Luego, en el segundo turno del día, el Estudiantes de Santiago Arzamendia, que eliminó a Cerro Porteño en los octavos de final, mide a Flamengo en el Maracaná de Río de Janeiro a las 21:30.

Copa Libertadores 2025: Cruce de semifinales

Las revanchas de las llaves serán la próxima semana y en las semifinales, el vencedor de Racing vs. Vélez enfrentará al ganador de Estudiantes vs. Flamengo, mientras que el mejor de São Paulo vs. Liga de Quito medirá a Palmeiras o River Plate. Por su parte, los juegos por la clasificación a al Final Única serán el 21-22 (ida) y 28-29 de octubre (vuelta).

Copa Libertadores 2025: Los cuartos de final

Martes 16 de setiembre

Vélez Sarsfield vs. Racing, 19:00

Miércoles 17 de setiembre

River Plate vs. Palmeiras, a las 21:30

Jueves 18 de setiembre

Liga vs. São Paulo, a las 19:00

Flamengo vs. Estudiantes, a las 21:30