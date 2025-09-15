Fútbol Internacional

Copa Libertadores 2025: Cruces, días y horarios de los cuartos...

La Copa Libertadores 2025 disputa esta semana la ida de los cuartos de final.

15 de septiembre de 2025 - 09:37
El paraguayo Gustavo Gómez, futbolista de Palmeiras, celebra un gol en el partido frente a Sport Recife por la fecha 21 de la Serie A de Brasil en el estadio Allianz Parque, en São Paulo, Brasil.@Palmeiras

La Copa Libertadores 2025 disputa esta semana los partidos de ida de los cuartos de final. Con presencia paraguaya en cada una de las cuatro llaves, 4 argentinos, 3 brasileños y 1 ecuatoriano buscan sus respectivos boletos a las semifinales del torneo internacional más importante del continente, que el 29 de noviembre corona al campeón en el Monumental de Lima.

La serie de los 8 mejores del certamen arranca el martes 16 de setiembre: el Racing de Richard Sánchez visita a Vélez Sarsfield en el José Amalfitani a las 19:00, hora de Paraguay. Los siguientes duelos serán en los días posteriores: el miércoles 17, el River Plate de Matías Galarza recibe al Palmeiras de Gustavo Gómez y Ramón Sosa en el Monumental a las 21:30.

El paraguayo Gustavo Gómez (15), futbolista de Palmeiras, celebra un gol en el partido frente a Universitario por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio Monumental, en Lima, Perú.

El jueves 18, el São Paulo de Damián Bobadilla enfrenta a la Liga Deportiva Universitaria en el Rodrigo Paz Delgado de Quito a las 19:00. Luego, en el segundo turno del día, el Estudiantes de Santiago Arzamendia, que eliminó a Cerro Porteño en los octavos de final, mide a Flamengo en el Maracaná de Río de Janeiro a las 21:30.

Copa Libertadores 2025: Cruce de semifinales

Las revanchas de las llaves serán la próxima semana y en las semifinales, el vencedor de Racing vs. Vélez enfrentará al ganador de Estudiantes vs. Flamengo, mientras que el mejor de São Paulo vs. Liga de Quito medirá a Palmeiras o River Plate. Por su parte, los juegos por la clasificación a al Final Única serán el 21-22 (ida) y 28-29 de octubre (vuelta).

Copa Libertadores 2025: Los cuartos de final

Martes 16 de setiembre

Vélez Sarsfield vs. Racing, 19:00

Miércoles 17 de setiembre

River Plate vs. Palmeiras, a las 21:30

Jueves 18 de setiembre

Liga vs. São Paulo, a las 19:00

Flamengo vs. Estudiantes, a las 21:30

