Ronaldo Martínez y el golazo de chilena: “Muy lindo, una locura”

Platense remontó a Defensa y Justicia y ganó con un golazo de chilena de Ronaldo Martínez. Luego de la primera convocatoria, debut oficial y clasificación con la selección de Paraguay al Mundial 2026, el ex Cerro Porteño fue clave para el triunfo del Calamar por la octava fecha del torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Argentina.

“Muy lindo gol, una locura”, expresó Martínez a TNT Sports sobre la definición en el comienzo del segundo tiempo. “Quedé en la jugada medio pasado entonces mi única opción era que pase (la pelota) para hacer la chilena”, comentó el futbolista paraguayo con respecto al tanto, que a los 48 minutos significó el 2-1 sobre el Halcón en Florencia Varela.

El golazo de chilena de Ronaldo Martínez

¡¡UNO DE LOS MEJORES DE LA FECHA!! Ronaldo Martínez metió una PIRUETA FENOMENAL y anotó el 2-1 final de Platense ante Defensa en el #TorneoClausura.pic.twitter.com/MSre6inOJ6 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 15, 2025

Ronaldo Martínez: 5 goles en el torneo

Ronaldo fue consultado sobre el gesto técnico de la chilena y respondió que “me sale natural”. “me sale natural. Cuando veo la pelota así, mi única opción ya es esa”, manifestó el jugador de 29 años, que llegó a las 5 anotaciones en el certamen y a los 7 en la temporada. “Contento por venir sumando. Estar entre los goleadores es muy lindo para mí”, cerró.