Copa Sudamericana: Lanús buscará sorprender a Fluminense

Campeón en 2013, finalista en 2020 y semifinalista el año pasado, el Granate es un experto en el torneo internacional, aunque su presente no es el ideal en momentos en que se acercan las etapas decisivas de la Copa.

A diferencia de su rival argentino, Fluminense pasó sin problemas su llave de octavos con sendos triunfos sobre América de Cali (2-1 y 2-0), aunque su situación tampoco es descollante en el Brasileirão, en el que ocupa el décimo escalón.

El conjunto de Renato Portaluppi no parece terminar de recuperar el vuelo tras consagrarse como el mejor once latinoamericano en el Mundial de Clubes, donde llegó a la semifinal.

El ganador de esta llave se medirá en semifinales con Alianza Lima o Universidad de Chile.

Partidos de cuartos de final: Martes, en Buenos Aires (21:30 hora paraguaya): Lanús (ARG) vs. Fluminense (BRA); Miércoles, en La Paz (19:00): Bolívar (BOL) vs. Atlético Mineiro (BRA) y en Quito (21:30): Independiente del Valle (ECU) vs. Once Caldas (COL); Jueves, en Lima (21:30): Alianza Lima (PER) vs. Universidad de Chile (CHI).