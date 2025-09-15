Copa Libertadores: Semana de cuartos de final

La baraja muestra sobre la mesa a 4 representantes de Argentina (River Plate, Racing Club, Vélez Sarsfield y Estudiantes de La Plata), a 3 de Brasil (Palmeiras, São Paulo y Flamengo) y a uno de Ecuador (Liga de Quito), listos para citarse de nuevo con la gloria.

Los cuartos de final comienzan este martes con el partido entre los argentinos Vélez y Racing en la casa del primero de ellos, que saboreó el triunfo en 1994. El equipo de Liniers viene de imponerse al Fortaleza brasileño y Racing, equipo argentino que gritó campeón en 1967, tras vencer al Nacional uruguayo.

Choque de candidatos

El que sostendrán River Plate y Palmeiras se presenta como un enfrentamiento entre equipos que han conseguido dos de las mayores goleadas de la Libertadores este año: el conjunto argentino venció 6-2 al Independiente del Valle ecuatoriano, y el brasileño, 6-0 al Sporting Cristal peruano.

River, campeón en 1986, 1996, 2015 y 2018 (las dos últimas veces con Marcelo Gallardo en el banquillo) tendrá una prueba de fuego contra el Verdao, que alzó la Copa en 1999, 2020 y 2021.

Liga de Quito pretende asestarle un golpe de nocaut al São Paulo el jueves en la Casa Blanca. El equipo quiteño ganó la Libertadores en 2008 y el paulista en 1992, 1993 y 2005.

El Maracaná será el jueves el escenario donde medirán fuerzas el tricampeón Flamengo (1981, 2019 y 2022) y el tetracampeón Estudiantes de La Plata (1968, 1969, 1970 y 2009).