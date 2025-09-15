De Jong, novedad en el entrenamiento, se ejercita al mismo ritmo que sus compañeros

Sant Joan Despí (Barcelona), 15 sep (EFE).- El centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong, que se perdió el partido de este domingo frente al Valencia (6-0) por una dolencia muscular, se ha ejercitado al mismo ritmo que sus compañeros en el entrenamiento que el primer equipo azulgrana ha realizado este lunes.