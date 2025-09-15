De Jong, novedad en el entrenamiento, se ejercita al mismo ritmo que sus compañeros

El jugador neerlandés, que se está recuperando de una pequeña lesión en el músculo obturador externo de la pierna derecha que sufrió con la selección de su país, se ha reincorporado al grupo, según ha confirmado el club azulgrana.
De esta manera, De Jong, que se ha entrenado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper con los futbolistas que no fueron titulares frente al Valencia, apunta a entrar en la convocatoria para el debut del próximo jueves del Barça en la Liga de Campeones frente al Newcastle.
Con todo, los titulares en el último partido liguero han realizado una suave sesión de recuperación y compensación en el campo de entrenamiento.
En dicho entrenamiento no se han ejercitado los lesionados Lamine Yamal, Alejandro Balde, Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Marc-André ter Stegen.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El equipo de Hansi Flick volverá a entrenar este martes, a las 11:00 horas, para empezar a preparar el partido de la máxima competición europea que se disputará en St. James' Park.