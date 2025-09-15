Fútbol Internacional

De Jong, novedad en el entrenamiento, se ejercita al mismo ritmo que sus compañeros

Sant Joan Despí (Barcelona), 15 sep (EFE).- El centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong, que se perdió el partido de este domingo frente al Valencia (6-0) por una dolencia muscular, se ha ejercitado al mismo ritmo que sus compañeros en el entrenamiento que el primer equipo azulgrana ha realizado este lunes.

Por EFE
15 de septiembre de 2025 - 09:45
El jugador neerlandés, que se está recuperando de una pequeña lesión en el músculo obturador externo de la pierna derecha que sufrió con la selección de su país, se ha reincorporado al grupo, según ha confirmado el club azulgrana.

De esta manera, De Jong, que se ha entrenado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper con los futbolistas que no fueron titulares frente al Valencia, apunta a entrar en la convocatoria para el debut del próximo jueves del Barça en la Liga de Campeones frente al Newcastle.

Con todo, los titulares en el último partido liguero han realizado una suave sesión de recuperación y compensación en el campo de entrenamiento.

En dicho entrenamiento no se han ejercitado los lesionados Lamine Yamal, Alejandro Balde, Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Marc-André ter Stegen.

El equipo de Hansi Flick volverá a entrenar este martes, a las 11:00 horas, para empezar a preparar el partido de la máxima competición europea que se disputará en St. James' Park.

