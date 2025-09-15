Julián Alvarez y Hancko, dudas para Liverpool; Le Normand y Nico, listos para el duelo

Las próximas horas determinarán tanto para el delantero argentino, cambiado al descanso del duelo contra el Villarreal del pasado sábado por unas molestias, como del defensa eslovaco, con un esguince de tobillo en el minuto 82 de ese choque tras una entrada en el medio campo, su disponibilidad o no para el partido contra el Liverpool. Ninguno de los dos se ejercitó con el grupo en el entrenamiento de esta tarde.

Sí están listos tanto Robin Le Normand como Nico González, que se entrenaron con normalidad junto al resto del grupo en el Centro Deportivo de Majadahonda, en la sesión vespertina que contó con las bajas ya conocidas, también para el partido de este miércoles, de Álex Baena, Thiago Almada y José María Giménez.

Baena sigue con su recuperación de la operación de apendicitis a la que fue sometido el pasado 2 de septiembre, Almada sufrió una lesión muscular la pasada semana que ya lo impidió jugar frente al Villarreal y Giménez está fuera de acción desde el pasado 20 de junio, cuando se lesionó en la segunda jornada del Mundial de Clubes ante el Seattle Sounders.

La convocatoria del Atlético de Madrid para el encuentro del miércoles será pública en la mañana del martes, antes de emprender viaje a Liverpool.

