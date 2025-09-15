Los clubes europeos gastaron este verano un 33 % más en fichajes

El informe anual del Panorama Europeo de Clubes, Talento y Competiciones de 2024-2025 publicado este lunes destaca estos datos, que "reflejan la confianza en el mercado del fútbol europeo" y también la inversión en formación de jóvenes, con un 9 % del gasto total en transferencias de adolescentes y un 55 % de menores de 23 años.

La actividad de transferencias aumentó en 19 de los 20 principales mercados europeos en comparación con 2024 y los 5 grandes -Inglaterra, España, Alemania, Italia y Francia- congregan el 70 % del global. El 48 % del valor de las operaciones involucró al menos a un club inglés.

Los ingleses lideran el gasto con una cifra estimada de 430 millones de euros (70 % del total), indicativo de su poder adquisitivo, según el informe, que indica que el jugador promedio de la "Premier" ha costado 22,2 millones -nuevo récord (aumento del 42 %).

Según el análisis anual que la UEFA hace en más de 700 clubes, los ingresos por traspasos alcanzaron los 9.300 millones de euros, un 31 % más que el verano pasado y un 14 % más que en 2023. Por la venta de jugadores formados en los clubes estos ganaron 2.700 millones.

El gasto en traspasos de ‘Superestrellas’ fue el mismo que en 2023 y ligeramente inferior a 2017 y 2019. El fichaje por el Liverpool del sueco Alexander Isak procedente del Newcastle ha sido el fichaje más caro (150 millones).

El número de clubes con ingresos estimados de transferencia de más de 100 millones se ha duplicado -aumenta de 12 a 23- y 69 clubes de 20 países han comunicado ingresos de más de 25 millones, incluidos ocho de segunda división. Los 98 ascendidos a la máxima categoría hicieron el mayor gasto estimado en 600 millones.

2024-2025 marca otro récord de asistencia, con al menos 240 millones de espectadores en partidos de clubes y nacionales. Los encuentros de la máxima categoría de liga reunieron a 114 millones, un 2,5 % más que la campaña pasada.

Manchester United, con 2.200.268 espectadores, y Real Madrid, con 2.053.673, comandan este apartado. El Atlético de Madrid figura entre los que superaron la cifra el millón (1.600.106).

Los aumentos en 3 de las 5 grandes ligas (Inglaterra, España y Francia) validan el interés por el fútbol presencial, pese al mayor número de partidos televisados y de contenido "on-line"-

El mayor crecimiento (13%) se registró en las competiciones de clubes masculinos de la UEFA tras la implantación de su nuevo formato. Las copas domésticas también crecieron (2.8 %).

Este aumento "destaca la fortaleza de la pirámide del fútbol europeo", con 81 millones de aficionados en ligas inferiores, 14 millones en los de copa y 20 millones en competiciones masculinas UEFA.

Los clubes invierten en formación de talentos. Un 9 % del gasto total en transferencias se ha destinado a adolescentes y un 55 % a menores de 23 años. Aumenta en 8 % el número de futbolistas alineados desde la introducción de cinco sustituciones. En 2024-2025 fueron alineados en las ligas casi 21.000 jugadores, nuevo récord.

La proporción de minutos por jugadores de 23 años o menos se ha mantenido (34 %) las últimas cuatro temporadas. En las 20 mejores ligas, solo 22 clubes no alinearon a jugadores de 20 años o menos.

Los formados localmente disputaron aproximadamente el 49 % de los minutos en las 20 ligas analizadas. En competiciones de clubes UEFA el porcentaje es 41 %.

El promedio de duración de los partidos en ligas fue de 98,5 minutos (5 % de disminución respecto a 2023/24). En competiciones de UEFA se pasó de 7,9 minutos adicionales en 2023/24 a 6,2 en 2024/25, lo que reduce del 21 al 7 % los encuentros que superaron 100 minutos.

En la temporada 2024-2025 hubo 719 cambios de entrenador principal en 2024/25; un 8% de reducción en despidos en comparación con 2023/24.

El 60 % de los clubes europeos cambió a su primer técnico una vez al menos, con Turquía en cabeza (30) y Dinamarca en último lugar (6).

Los entrenadores principales españoles, italianos y portugueses son los más demandados. Solo el 5 % de los designados asumía el rol por primera vez.

La movilidad de la pirámide del fútbol europeo es tal que 1.240 clubes diferentes jugaron en la máxima categoría de sus ligas en la última década y 86 de categoría inferior alcanzó al menos los cuartos de final de la copa nacional.

La última temporada tuvo 31 campeones no repetidos, dato que, sumado al menor número de campeones dominantes desde 2020/21, "ilustra un equilibrio competitivo saludable en la mayoría de las ligas".

"La UEFA se une a todos los demás interesados para proteger orgullosamente el modelo deportivo europeo y la estructura en forma de pirámide que conecta el fútbol de base con el juego de clubes de élite", concluye el documento.