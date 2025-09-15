Romero: "Nunca dije que me quisiera ir"

El central argentino fue relacionado con una salida al Atlético de Madrid durante el verano, pero acabó extendiendo su contrato con el club londinense.

"Yo nunca dije que me quisiera ir", afirmó el 'Cuti' este lunes en la rueda de prensa previa al debut de su equipo en la Liga de Campeones contra el Villarreal.

"Estoy muy contento aquí, el Tottenham es como una familia. Me gusta el entrenador, por cómo trabajamos, por cómo entrenamos. Siempre hay espacio para mejorar, pero creo que todos estamos en el camino correcto para ello", destacó.

"Estoy muy contento desde que Thomas (Frank) llegó. Él tomó la decisión de renovar mi contrato. Estoy muy feliz aquí y esa es la clave", insistió.

El defensa argentino alabó el buen estado de forma del grupo, con nueve puntos de doce posibles en la Premier League, y dijo que lo han hecho muy bien a excepción de la derrota contra el Bournemouth.

"Tenemos un gran técnico y un gran entrenador de defensa. Siempre queremos mejorar. Damos nuestro mejor nivel sin importar contra quien juguemos y lo que queremos es seguir mejorando", comentó.

Además, el 'Cuti' habló sobre Juan Foyth, con el que coincidió en las categorías inferiores de Argentina y después en la selección absoluta.

"Es una gran persona y un gran jugador. Él también jugó en el Tottenham y estoy seguro de que va a ser un partido muy especial para él", afirmó.