Tchouaméni: "Los árbitros intentan hacer lo máximo, pero cometen errores"

"Creo que los árbitros intentan hacer lo máximo cada partido, pero al final cometen errores como nosotros en el campo. Lo más importante para nosotros es ganar el partido como hicimos y sobre los árbitros no tengo nada que decir. Toda la gente vio lo que ha pasado y tenemos que mirar hacia adelante", dijo en rueda de prensa.

Centrado ya en el estreno en la Liga de Campeones 2025-26 ante el Olympique de Marsella, Tchouaméni espera que el Real Madrid mejore la fase de liga con el cambio de formato.

"El compromiso y jugar con confianza es lo más importante. Empezamos con un partido muy exigente ante un buen rival y tenemos que jugar a nuestro mejor nivel para ganar. Esta competición ha cambiado un poquito, pero sabemos que al final podemos ganar la Champions jugando partidos de play-off, aunque queremos ganar cada partido para acabar la liga entre los ocho primeros. Lo más importante es empezar de la mejor manera posible", afirmó.

No quiso comparar Tchouaméni a Carlo Ancelotti con Xabi Alonso al valorar el crecimiento del actual Real Madrid, y mostró máximo respeto por el técnico italiano.

"Con Carlo hemos ganado muchos títulos. Es uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol y cuando Xabi ha llegado ha pedido al equipo hacer otras cosas con una metodología diferente. Estamos mejorando cada partido, haciendo lo que quiere en el campo y tenemos que seguir así para ganar partidos", valoró.

"Con Xabi como entrenador, desde el principio de la temporada hemos ganado, y creo que hemos mejorado como equipo e individualmente. Todos los jugadores se sienten bien en el equipo, yo también. Intento dar mi nivel para ayudar al máximo. Queremos ganar todos los partidos esta temporada y a nuestro nivel tenemos muchas posibilidades de hacerlo", añadió.

Preguntado por su compatriota Kylian Mbappé, le ve igual de motivado para ganar todos los títulos que disputa, sin obsesionarse con la 'Champions League'.

"Sinceramente creo que Kylian quiere ganar todos los títulos posibles. Sabemos que todavía no ha podido ganar la Champions y es un objetivo del club. No creo que tenga muchas ganas extra por no haberla ganado antes, porque siempre quiere ganar todos los títulos posibles", defendió.

"El año pasado Kylian marcó un montón de goles y sigue esta temporada, en la que hemos mejorado como equipo. Está jugando a un nivel increíble y con él seguro que tenemos más oportunidades de ganar partidos", ensalzó a su compañero.

En lo personal, Tchouaméni se ha ganado el cariño del madridismo tras un momento crítico el pasado curso al que reaccionó en el campo con mucha personalidad. Ese respeto que siente en el fútbol español no piensa que se repita en su país, Francia.

"No creo que me menosprecien o valoren poco, pero mi trabajo es intentar jugar bien para ganar partidos y títulos, ayudar al equipo. Tal vez hay gente que no le guste que yo trabaje bien y haga mi labor como debo. Tengo que seguir ganando experiencia y lo importante es que mis compañeros y mi entrenador estén orgulloso de mi", reflexionó.

Por último, se mostró confiado en que esta temporada el Real Madrid vuelva a ganar títulos grandes. "Cuando jugamos en el Madrid tenemos presión todo el tiempo. No tenemos más esta temporada que la pasada, porque cada año queremos ganar todos los títulos. Vamos a dar todo y a intentar ganar más. Es lo que tenemos que hacer cuando jugamos para el Real Madrid", sentenció.