2-1. El Aston Villa, eliminado de la Copa de la Liga

Un gol de Harvey Elliott, aprovechando un error en la salida de balón del Brentford, permitió a los de Unai Emery marcar su primer gol esta temporada. El conjunto de Birmingham se había quedado a cero en los cuatro encuentros de Premier League, sumando apenas dos puntos, por el camino, y acabó con esta terrible racha cuando Elliott, en el minuto 43 perforó al red del Community Stadium de Brentford.

Para Elliott es, además, su primer tanto con la camiseta del Aston Villa después de llegar al club este verano en calidad de cedido procedente del Liverpool.

El centrocampista inglés es el fichaje estrella de Monchi este verano y en él se depositan muchas esperanzas para repetir los buenos resultados de las últimas tres temporadas.

Sin embargo, un tanto de Aaron Hickey en la segunda parte igualó el partido y mandó el duelo a los penaltis -no hay prórroga hasta semifinales en esta competición-, donde los de Unai Emery se toparon con un gran Valdimarsson, que detuvo un lanzamiento a John McGinn y otro a Matt Cash. El Brentford metió sus cuatro tiros y avanza a octavos de final.

También se ha metido en la siguiente ronda el Crystal Palace, después de empatar a uno en el tiempo reglamentario contra el Milwall, equipo del Championship (segunda división inglesa) con Yeremy Pino de titular y Christantus Uche que salió en la segunda parte. Los 'Eagles' pasaron en la tanda de penaltis después de meter sus cuatro lanzamientos y fallar el Milwalla dos.

El tercer clasificado este martes es el sorprendente Grimsby, de League Two y verdugo del Manchester United en la pasada ronda. Los de Cuarta división se impusieron al Sheffield Wednesday por 0-1.