Inter y Milan, a un paso de comprar San Siro

"Si todo va bien, mañana (miércoles 17 septiembre) deberíamos reunirnos con el concejo municipal, porque hemos llegado a un acuerdo con los clubes", afirmó este martes el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, en declaraciones a la radio 'Rtl 102.5'.

El estadio, que servirá también para la ceremonia de apertura de los Juegos de Invierno de Milano-Cortina 2026, tendrá que remodelarse para poder ser sede en la Eurocopa que Italia organiza junto a Turquía en 2032.

"El estadio debe estar listo para 2031, porque la UEFA nos está diciendo que no considerarán Milán para la Eurocopa de fútbol de 2032 si no se reforma", añadió Sala.

El acuerdo con el alcalde de Milán llegó después de que ambos clubes presentaran en el pasado marzo la oferta formal de adquisición y remodelación del estadio, que ronda los 200 millones de euros e incluye el compromiso de reformar también los aledaños.

Sin embargo, pese a haber llegado a un acuerdo con el alcalde, todavía faltan algunos pasos burocráticos para certificar la compraventa por parte de los clubes, pues el acuerdo tiene que ser aprobado por el consejo municipal, para lo que se necesita mayoría.

"Quiero tener la conciencia tranquila, llevaré esta resolución al concejo y apoyaré su aprobación, votaré a favor, luego decidirá el concejo municipal. Todo terminará antes de que acabe el mes", puntualizó Sala.

La idea que manejan ambos clubes, en caso de concluir la compra, es la de mantener solo una de las fachadas del estadio y construir en la zona que actualmente corresponde al aparcamiento el nuevo recinto.