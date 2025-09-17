Alianza Lima y la U de Chile buscan medio boleto a las semifinales de la Sudamericana

El equipo blanquiazul, que dirige el argentino Néstor Gorosito, espera ratificar su gran momento internacional del año, que le ha llevado a dejar en el camino a equipos como el Boca Juniors argentino y el Gremio brasileño, en contraste con su irregular campaña en el torneo nacional, en el que ocupa la quinta posición.

Los peruanos buscarán mostrarse como el equipo sólido de las últimas jornadas internacionales en su fortín del estadio Alejandro Villanueva, del barrio limeño de La Victoria, que lucirá abarrotado por sus fanáticos en este partido de cuartos de final del torneo.

Llegarán entonados, además, por la confirmación de que en este momento son el equipo peruano mejor clasificado en la clasificación internacional, en el que ocupan el puesto 102.

Según lo visto en los entrenamientos, Gorosito contará con toda su plantilla completa, ya que los zagueros Carlos Zambrano y Renzo Garcés cumplieron con una fecha de suspensión y el también defensa Gianfranco Chávez se ha recuperado de una lesión, al igual que el recientemente incorporado centrocampista Pedro Aquino.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A su turno, el Universidad de Chile llegó durante la tarde del martes a Lima liderado por el entrenador argentino Gustavo Álvarez, conocido en Perú por haber dirigido al Sport Boys y Atlético Grau, así como con el creativo uruguayo Sebastián Rodríguez, que hasta el año pasado jugó en el Alianza.

"Es un partido difícil, como lo es un partido de copa, más aún cuando Alianza Lima lo está haciendo bien este año. Será un partido y una llave dura", declaró Rodríguez.

Álvarez señaló, por su parte, "que tiene "gratos recuerdos" de su paso por Perú y consideró que el primer choque con el Alianza "será un partido complicado, con un rival que viene haciendo las cosas muy bien en el plano local e internacional".

El entrenador pidió, además, centrarse en el aspecto deportivo y declinó comentar los incidentes violentos que se produjeron en su anterior encuentro con el Independiente argentino, que derivaron en una sanción para su equipo, que deberá jugar a puertas cerradas el partido de vuelta con Alianza.

"Ahora debemos hablar de fútbol. Yo estoy enfocado al cien por ciento en la U', culminó.

La U de Chile, que ha llegado a Lima con las bajas de Nicolás Ramírez, Lucas Di Yorio e Israel Poblete, tiene planeado entrenar este miércoles en las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima.

Alianza Lima: Guillermo Vizcarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Kevin Quevedo; Eryc Castillo y Hernán Barcos (Paolo Guerrero).

Universidad de Chile: Gabriel Castellón, Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi; y Nicolás Guerra.

Hora: 19.30 hora local (00.30 GMT del viernes).