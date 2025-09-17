Inter y Milán se acercan a un acuerdo por San Siro

“Confirmo que la junta ha examinado favorablemente la propuesta”, declaró la vicealcaldesa Anna Scavuzzo, explicando que la medida ahora pasará a comisiones especializadas para su revisión antes de la votación final, prevista para finales de septiembre.

Este avance se produce tras la oferta formal presentada por los clubes en marzo, que asciende a unos 200 millones de euros e incluye la remodelación del estadio y sus alrededores.

La modernización del estadio es crucial, ya que debe estar listo para la ceremonia de apertura de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina 2026 y para ser una de las sedes de la Eurocopa 2032, que Italia coorganizará con Turquía. “El estadio debe estar listo para 2031, porque la UEFA no considerará Milán si no se reforma”, aseguró el alcalde, Giuseppe Sala.

Si la compra se concreta, la idea de los clubes es conservar solo una de las fachadas del estadio actual y construir un nuevo recinto en el área que hoy se usa como aparcamiento.

Fuente: EFE