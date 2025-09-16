Inter y Milan, a un paso de adquirir San Siro

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, confirmó el progreso en una entrevista radial con ‘Rtl 102.5’. “Si todo va bien, mañana (miércoles 17 de septiembre) deberíamos reunirnos con el concejo municipal, porque hemos llegado a un acuerdo con los clubes”, declaró Sala.

El plan de remodelación es crucial, ya que el estadio será sede de la ceremonia de apertura de los Juegos de Invierno de Milano-Cortina 2026 y debe cumplir con los requisitos para la Eurocopa 2032, que Italia coorganizará con Turquía. “El estadio debe estar listo para 2031, porque la UEFA nos está diciendo que no considerarán Milán para la Eurocopa de fútbol de 2032 si no se reforma”, añadió el alcalde.

Este acuerdo se produce después de que ambos clubes presentaran una oferta formal de adquisición y remodelación en marzo pasado. La propuesta, valorada en unos 200 millones de euros, incluye también la mejora de las áreas circundantes al estadio.

Pese al consenso con el alcalde, la venta aún necesita ser ratificada por el consejo municipal, donde se requiere una mayoría de votos. “Quiero tener la conciencia tranquila, llevaré esta resolución al concejo y apoyaré su aprobación, votaré a favor, luego decidirá el concejo municipal. Todo terminará antes de que acabe el mes”, explicó Sala.

Si la compra se concreta, la propuesta de los clubes es conservar una de las fachadas del estadio actual y construir el nuevo recinto en la zona que hoy en día se utiliza como estacionamiento.

Fuente: EFE