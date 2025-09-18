0-0. Las ganas no le alcanzan a Alianza Lima frente a la Universidad de Chile

A los 44 minutos de un primer tiempo muy igualado el ecuatoriano Fernando Gaibor rompió la paridad al clavar la pelota en el arco de la Universidad de Chile con un disparo cruzado, pero la emoción del gol que significaba el 1-0 para Alianza Lima duró poco porque el VAR mostró una mano de Kevin Quevedo en la jugada previa y el árbitro, el brasileño Ramón Abatti, lo anuló.

En el segundo tiempo el equipo peruano mostró más intenciones de ganar y por eso tomó más riesgos en su sistema defensivo, lo que le costó quedarse con diez jugadores a los 18 minutos por la expulsión del internacional Carlos Zambrano, quien vio la segunda tarjeta amarilla tras una falta que forzó un contraataque del cuadro visitante.

El entrenador del Alianza Lima, el argentino Néstor Gorosito, envió a la cancha a jugadores frescos, que con velocidad y empuje buscaron quebrar el cero en el marcador, lo que al final no se dio porque la U de Chile supo agruparse y defender el empate, con la confianza de salir ganador el próximo jueves en condición de local y conseguir el boleto a semifinales.