2-1. Flamengo termina con sufrimiento ante un Estudiantes que reprueba en Río

Redacción Deportes, 18 sep (EFE).- Dieciséis segundos le bastaron al Flamengo este jueves para allanar el camino hacia las semifinales de la Copa Libertadores cuando Pedro anotó el 1-0 y se hizo inalcanzable con un segundo gol a los 8 minutos de Varela ante un Estudiantes de La Plata que aunque reprobó, al perder por 2-1 en la ida en el Maracaná, lo hizo sufrir al final del partido.