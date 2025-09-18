Julio Enciso ya trabaja con el plantel de Racing de Estrasburgo

Luego de operarse de una lesión de menisco en la rodilla izquierda y superar una etapa de rehabilitación, el delantero oriundo de la ciudad de Caaguazú participó en una serie de ejercicios sobre el césped con sus nuevos compañeros de equipo. Las imágenes publicadas por el Racing de Estrasburgo en sus cuentas de redes muestran al futbolista integrado plenamente en la dinámica del grupo, una señal positiva para su pronta reincorporación a la actividad competitiva.

La “Joya” se incorporó recientemente al Racing de Estrasburgo, club adquirido por el consorcio BlueCo, que también es propietario del Chelsea de Inglaterra. Esta operación ha generado expectativas entre los aficionados sobre el aporte que el talentoso jugador paraguayo pueda ofrecer en la Ligue 1 de Francia, para luego intentar dar el salto y buscar retornar a la Premier League de Inglaterra, esta vez en filas de “The Blues” de Londres, luego de lo que fue su experiencia en el Brighton & Hove Albion y en el Ipswich Town.

Première sur le terrain 🙌



▸ #TrainingRCSA pic.twitter.com/BdolkIhlPn — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) September 18, 2025

Cabe recordar que el jugador surgido en la cantera de Libertad quedó fuera del último ciclo clasificatorio al Mundial 2026 de la FIFA, una instancia a la que Paraguay logró anotarse en la Copa del Mundo tras dieciséis años de ausencia. Su nuevo equipo ocupa la quinta posición en la Ligue 1 de Francia con 9 unidades. Por la quinta fecha, tendrán que visitar al recién ascendido París FC, en el duelo marcado para el domingo, a las 10:00, hora de Paraguay y habrá que ver si la “joya” integra al menos la banca de expectativa.