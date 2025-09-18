Ronaldo Martínez extiende su vínculo con Platense hasta 2027

El atacante oriundo de Eusebio Ayala, Departamento de Cordillera, quien se formó en la cantera de Cerro Porteño, llegó a Platense en enero de 2023 procedente de Resistencia Sport Club. Debido a su destacado desempeño, el club adquirió en diciembre del mismo año el 50% de sus derechos deportivos y le firmó un contrato hasta diciembre de 2026, que ahora fue extendido un año más, reflejado en su extraordinario momento en el fútbol argentino.

Desde su llegada, el atacante se convirtió en una pieza fundamental del equipo que ahora dirige Cristian “Kily” González. Con 106 partidos y 19 goles, se posiciona como el máximo artillero del club desde su regreso a la Primera División en la temporada 2021. Actualmente, lidera la tabla de goleadores del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino con cinco tantos, por encima de una figura de talla mundial, como Ángel Di María, actualmente en Rosario Central, con el que lleva registrado cuatro anotaciones.

El notable nivel de Ronaldo Martínez en el fútbol argentino no está pasando desapercibido, llevándolo a ser considerado por el seleccionador Gustavo Alfaro para la selección nacional de Paraguay. Recientemente, fue convocado para los partidos decisivos de las Eliminatorias Sudamericanas frente a Perú y Ecuador, correspondiente al último combo, en el que la Albirroja logró su clasificación al Mundial de 2026.

— Club Atlético Platense (@caplatense) September 18, 2025

En su comunicado oficial, Platense expresó su felicidad por la continuidad del jugador: “El centrodelantero paraguayo Ronaldo Martínez extendió su vínculo con nuestra institución hasta diciembre del 2027. ¡Estamos muy felices de que sigas formando parte de la familia Calamar!”. La renovación de Ronaldo Martínez refleja la total confianza del club en el atacante guaraní, quien se perfila como una pieza clave para los próximos desafíos, tanto a nivel de clubes como en su proyección internacional con la selección paraguaya.