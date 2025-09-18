Messi y el Inter Miami, a un paso de acordar la renovación de contrato

Esta inminente firma no es solo un trámite contractual, sino una pieza clave para el futuro. Le permitiría a Messi, de 38 años, mantenerse en plena forma competitiva para el Mundial 2026, un torneo de especial significado que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, donde Argentina defenderá su título.

Lea más: Messi falla penal a lo “Panenka” en caída del Inter Miami

Desde su llegada en el verano de 2023, Messi transformó al club. Su fichaje no solo llenó estadios, sino que marcó el inicio de la era más exitosa en la corta historia del Inter Miami. En cuestión de semanas, las “Garzas” levantaron su primer trofeo, la Leagues Cup, y un año después, se adjudicaron el MLS Supporter’s Shield.

Además, el ocho veces ganador del Balón de Oro se llevó el MVP de la MLS la temporada pasada, un galardón que podría repetir este año. El deseo del club por extender su vínculo con el capitán es evidente, ya que ha sido la fuerza motriz detrás de su ascenso meteórico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy