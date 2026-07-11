Juez ordena la captura internacional del padre chileno que sacó ilegalmente del país a su hija

El juez penal de garantías de guardia, Marcelo Francisco Saldívar, ordenó formalmente la captura internacional del ciudadano chileno imputado por la Fiscalía por los supuestos hechos de desacato de una orden judicial y violación del deber de cuidado.

A través del Oficio N° 2246 remitido al Departamento de Interpol OCN Asunción y a la Comandancia de la Policía Nacional, el magistrado dispuso que el chileno sea puesto de inmediato a disposición de las autoridades del país donde sea localizado para su posterior extradición y remisión al Juzgado Penal de Garantías N° 8 de la Capital. Al tratarse de un concurso de hechos punibles, el empresario chileno se expone a una pena máxima de hasta cuatro años y seis meses de penitenciaría.

Cronología del caso

1- La desaparición

De acuerdo con los antecedentes del acta judicial, el hecho se desencadenó el pasado miércoles 8 de julio. el hombre acudió a una vivienda del barrio Mburucuyá de Asunción, para retirar a su hija biológica en cumplimiento de un régimen de relacionamiento provisorio fijado de lunes a lunes, de 14:00 a 17:00 horas.

Al cumplirse el horario estipulado, la madre de la niña se comunicó con él. El imputado le solicitó prolongar el tiempo argumentando que la menor se encontraba compartiendo con su abuela paterna, pedido al que la madre se negó exigiendo la devolución de su hija. A partir de ese momento, el hombre cortó toda comunicación, apagó el teléfono y dejó de responder los insistentes mensajes.

Más tarde, a las 17:53, el padre envió fotografías a la madre asegurando falsamente que estaban paseando en la ciudad de San Bernardino. Sin embargo, la investigación fiscal revela que la niña fue trasladada primero al Edificio Forum (sobre Molas López), donde permaneció oculta junto a la abuela antes de planificarse la salida irregular del territorio nacional. Los informes de inteligencia señalaban que el prófugo podría haber cruzado hacia Resistencia (Argentina) o estar intentando llegar a su país natal, Chile.

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2 - Abuela detenida en el aeropuerto

La activación del protocolo de búsqueda por parte del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía Nacional dio su primer resultado el viernes 10 de julio. Los agentes lograron la aprehensión de la abuela en pleno Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. La mujer fue interceptada justo cuando se disponía a abordar un vuelo con destino al extranjero, presuntamente para eludir los requerimientos de la justicia paraguaya.

Ante el peligro de fuga latente y el hecho de que el ciudadano chileno no cuenta con un domicilio fijo en el país, el Ministerio Público -que inicialmente había ordenado su detención preventiva- solicitó el código rojo. Con la orden firmada por el juez de guardia, la Interpol activó los mecanismos de búsqueda en toda la región para dar con el paradero de la pequeña y lograr la captura de su progenitor.

4 - Interceptación, rescate y reencuentro

El chileno y la niña cruzaron la frontera paraguaya de forma clandestina e ilegal por la zona de Puerto Falcón hacia Clorinda (Argentina). Una vez en territorio argentino, abordaron un ómnibus de larga distancia con la clara intención de llegar a Santiago de Chile. Sin embargo, gracias al cruce de información entre el Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional paraguaya, Interpol y las fuerzas de seguridad del vecino país, el plan de fuga fue desbaratado.

La policía de la ciudad de Resistencia interceptó al ciudadano chileno en plena terminal de ómnibus, justo en el momento en que se disponía a realizar el trasbordo final hacia el país trasandino. La pequeña fue rescatada ilesa y puesta bajo el resguardo de unidades especializadas de la minoridad en Chaco.

Tras confirmarse el hallazgo, la madre de la niña y autoridades paraguayas viajaron de urgencia hasta Resistencia, sellando el reencuentro.

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5 - Declaración y liberación de la abuela

El abogado Joel Talavera, representante legal de la abuela paterna, informó que su clienta fue trasladada a la Fiscalía para una declaración indagatoria, luego de ser detenida en cumplimiento de una orden emitida por el fiscal Aldo Cantero.

Precisó que, una vez concluida esa diligencia, el estado de detención fue levantado y la mujer no quedó imputada en la causa, tras colaborar plenamente con la investigación, pese a que tenía el derecho de abstenerse de declarar durante la indagatoria.

6 - Custodiado en Chaco y bajo pedido de prisión en Paraguay

El proceso penal para el ciudadano chileno requerirá trámites más complejos. El imputado se encuentra actualmente bajo custodia y en carácter de detenido en la ciudad de Resistencia. Con la orden de captura internacional librada hoy por el juez Saldívar, la justicia de nuestro país inicia de inmediato el proceso formal de extradición.

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