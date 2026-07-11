Asalto y enfrentamiento en Alberdi: otro sospepechoso fue capturado por la Policía

El jefe de investigaciones de la Policía Nacional, comisario Hernán Zárate, informó sobre la aprehensión de Eladio Muñoz García, paraguayo, soltero, de 49 años, domiciliado en Carayaó, departamento de San Pedro.

El procedimiento se realizó este 11 de julio de 2026, a las 14:20, en el interior de la estancia Carayá, ubicada en la Ruta PY 19, compañía Acevedo Cue, distrito de Alberdi.

El jefe policial señaló que el hombre habría llegado hasta el casco de la estancia Carayá donde personal de la Agrupación de Protección Ecológica y Rural (A.P.E.R.) se encontraba cumpliendo servicio de guardia en el marco de un mandato fiscal. El supuesto delincuente allí solicitó un cargador de celular.

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Intentó huir

Según el jefe policial, el supuesto delincuente al percatarse de que los ocupantes de la vivienda eran efectivos policiales, emprendió una huida hacia una zona boscosa cercana. Inmediatamente se inició una persecución que culminó con su aprehensión.

Agregó que el procedimiento contó con el apoyo de personal de la División de Apoyo Táctico y de la División de Investigación de Ñeembucú, quienes acudieron al lugar para realizar las diligencias de rigor.

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Traslado e intervención fiscal

El aprehendido fue trasladado a bordo de la patrullera hasta el Hospital Distrital de Alberdi, donde fue sometido a una inspección médica por el médico de guardia. Posteriormente, fue llevado a la sede de la Comisaría 26ª de Alberdi.

El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno, Diego Benítez, quien dispuso que el hombre permanezca detenido en la comisaría mientras se emite el correspondiente oficio fiscal.

Investigación en curso

Esta aprehensión se produce en el contexto de la investigación por el asalto a mano armada al Autoservicio Liz II de Alberdi, ocurrido recientemente, así como del posterior enfrentamiento armado entre policías y delincuentes registrado en la zona.

Las autoridades continúan con las averiguaciones para determinar el grado de participación del detenido en el hecho investigado y establecer posibles vínculos con otros implicados.

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