Duelo de urgencias en Montilivi

El Girona, tras inaugurar la temporada con preocupantes derrotas ante el Rayo Vallecano (1-3), el Villarreal (5-0) y el Sevilla (0-2), dio un paso adelante y se quedó a las puertas de la victoria en casa del Celta de Vigo (1-1).

El equipo de Míchel, con los debutantes Azzedine Ounahi y Vladyslav Vanat, se adelantó con un gol del delantero ucraniano, su fichaje estrella, pero se quedó sin el triunfo por un tanto de penalti de Borja Iglesias en el minuto 92.

Los rojiblancos volvieron a sufrir mucho en defensa, una asignatura pendiente desde la temporada pasada, pero fueron un equipo ambicioso y competitivo que jugó de tú a tú contra el cuadro gallego.

El Girona demostró brotes verdes, según su técnico, pero la realidad dice que continúa último con dos goles a favor y once en contra. No ganar al Levante alimentaría las dudas y los fantasmas en el entorno del club.

El último enfrentamiento con el cuadro 'granota' fue en mayo de 2019, con una derrota por 1-2, y supuso el descenso virtual del Girona a Segunda División.

Míchel tiene las bajas por lesión de Thomas Lemar, David López, Juan Carlos Martín y Viktor Tsygankov. En la portería, Paulo Gazzaniga, muy señalado en las primeras jornadas, fue el mejor del equipo ante el Celta y debería mantenerse en el once, a pesar de la llegada en el último día del mercado del arquero Dominik Livakovic, que llegó cedido del Fenerbahce con la etiqueta de incorporación clave.

El Levante busca su primera victoria en Girona después de haber desperdiciado ante el Betis en la última jornada una ventaja de dos goles y ceder un empate al final.

El cuadro de Julián Calero ya varió su sistema ante el equipo verdiblanco para mejorar su rendimiento defensivo, pero con nueve goles recibidos es, junto al Mallorca, el segundo equipo de Primera que más tantos le han encajado.

El entrenador del Levante ha preparado el partido con los veinticinco jugadores de la plantilla y el uruguayo Alan Matturro, recuperado de una lesión muscular desde la pretemporada, es la gran novedad en la convocatoria del equipo.

Fuentes del club valenciano confirmaron que viajarán a Girona todos los jugadores de la plantilla, por lo que Calero deberá hacer algún descarte técnico antes del partido.

Uno de los cambios en el once del Levante puede ser la entrada del hondureño Kervin Arriaga en la medular después de haber debutado ante el Real Betis, mientras que Carlos Álvarez, Romero y Etta Eyong formarán el tridente en ataque.

Girona: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Witsel, Iván Martín; Asprilla, Ounahi, Portu; y Vanat.

Levante: Ryan; Toljan, Unai, Matías Moreno, Manu Sánchez; Oriol o Arriaga, Olasa, Pablo Martínez, Romero, Carlos Álvarez y Etta.

Árbitro: Alejandro Quintero (Comité andaluz).

Puestos: Girona (20º, 1 punto); Levante (18º, 1 punto).

El dato: El partido medirá a las dos peores defensas de la competición después de cuatro jornadas, con once goles en contra para el Girona y nueve para el Levante.

La clave: Los problemas de confianza que pueden tener ambos conjuntos por su mal arranque liguero.

- Míchel Sánchez: "Necesitaremos más tiempo para salir de esta situación".

- Julián Calero: "Si en la jornada quinta estamos con finales, mal vamos".

Bajas: Thomas Lemar, David López, Juan Carlos Martín y Viktor Tsygankov por lesión (Girona).