El Anderlecht prolonga hasta 2029 a la "perla" ecuatoriana Nilson Angulo

"Ha experimentado una evolución notable en los últimos meses y ve hoy recompensados sus esfuerzos", declaró el club en un comunicado a propósito del joven de Quito, que suma dos goles y cinco asistencias en diez encuentros en la presente campaña y terminaba contrato en 2027.

Angulo, formado en la Liga Deportiva Universitaria (LDU) de Quito, llegó al Anderlecht en 2022, a cambio de 2 millones de euros, con la etiqueta de "promesa" e inicialmente alternó convocatorias con el primer equipo y el filial hasta que la pasada temporada se consolidó en la máxima categoría, con dos tantos y tres pases decisivos en 39 encuentros.