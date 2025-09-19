El Villarreal y el Osasuna, a subirse al ascensor a la zona alta

El equipo 'groguet' empieza a vivir el desgaste que supone compaginar la Liga con la Liga de Campeones y afronta este choque tras haber perdido en la última jornada del campeonato local en el campo del Atlético (2-0) y haber repetido derrota en el europeo en el campo del Tottenham el martes (1-0).

Se espera que Marcelino García Toral introduzca novedades en el once que le permitan refrescar el equipo y minimizar el desgaste aunque en principio en la portería se mantendrá Luiz Júnior pese al grosero error que cometió en Londres y que propició la derrota de su equipo.

Jugadores como Juan Foyth, Sergi Cardona, Pape Gueye o Ayoze Pérez podrían tener descanso y futbolistas como Rafa Marín, Alfonso Pedraza, Dani Parejo, Alberto Moleiro o Manor Solomon tener un hueco en el once. Además se mantiene las bajas de larga duración de Logan Costa y Willy Kambwala y la de Gerard Moreno por una lesión muscular.

En el caso del Osasuna pone sus esfuerzos en estrenar su casillero de puntos lejos de Pamplona. La salida al Bernabéu sirvió para iniciar el campeonato en una cancha siempre complicada en la que se fueron de vacío en un partido marcado por la expulsión de Abel Bretones. La buena disposición defensiva a punto estuvo de secar a los blancos.

Ante el Espanyol, hace dos jornadas, el equipo dio un paso adelante igualando en intensidad a los pericos para gozar de ocasiones claras. Un penalti no señalado sobre Víctor Muñoz les dejó sin puntos en Barcelona.

"Campo difícil. Osasuna viene de tres derrotas allí. Me decían que Marcelino lleva desde 2011 sin perder contra nosotros. Las estadística no ayuda, pero lo bueno es que tarde o temprano se rompe. Tienen un potencial ofensivo terrible, al igual que atrás. Es una plantilla de un valor tremendamente alto", ha afirmado el técnico Alessio Lisci sobre cómo ve el choque ante el submarino amarillo.

Ahora, espera aprovechar el impulso de la victoria ante el Rayo Vallecano para lograr al menos puntuar. Tras vencer a un conjunto que este año disputa la Liga Conferencia, el reto aumenta ahora contra uno que hace dos días jugó la Liga de Campeones.

Para ello, Osasuna no podrá contar con Aimar Oroz, lesionado en la fascia de su pie izquierdo, lo que le mantendrá fuera más de dos semanas, como mínimo. Moi tampoco estará tras no recuperarse de su lesión. Jugadores como Rubén García o Iker Benito son las opciones más lógicas para sustituir al ‘Pájaro’. Torró y Moncayola completarán el centro del campo con Bretones y Rosier en los extremos.

Arriba, Víctor Muñoz parece estar en buen momento para seguir saliendo de inicio, mientras que Ante Budimir, que no pudo ser titular ante el Rayo, ya está listo para sacar a relucir su olfato de gol desde el primer minuto.

Asimismo parece un día propicio para ver debutar a Sheraldo Becker, un futbolista que hace de la velocidad su mejor arma, tratando de ganar línea de fondo o encarando a sus rivales en uno contra uno.

Villarreal: Luiz Júnior, Santiago Mouriño, Rafa, Marín, Renato Veiga Alfonso Pedraza; Dani Parejo Thomas Partey, Buchanan, Alberto Moleiro; Nicolás Pepe y George Mikataudze.

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Juan Cruz, Bretones; Iker Muñoz, Torró, Moncayola: Budimir, Víctor Muñoz.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (comité castellano-manchego).

Puestos: Villarreal (6º, 7 puntos), Osasuna (9º, 6 puntos).

El dato: El Osasuna no vence contra Marcelino desde el año 2011.

La clave: Cómo solucione el Osasuna las bajas de Aimar y Moi Gómez.

Marcelino: "No podemos dejar que los jugadores se centren solo en Champions".

Lisci: “Tienen muchos recursos para hacer daño”, Alessio Lisci.

Villarreal: Logan Costa, Kamwala y Gerard Moreno (lesión)

Osasuna: Aimar y Moi Gómez (lesión)