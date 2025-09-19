Garnacho, listo para ser titular ante el Manchester United

“En los dos últimos partidos entró y lo hizo muy bien. Estamos contentos con la forma en la que se está adaptando a nuestro estilo y a lo que pedimos a un extremo. ¿Está preparado para empezar mañana? Creo que sí", afirmó el italiano en la rueda de prensa previa al duelo frente a los 'diablos rojos'.

El argentino, de 21 años, que llegó este verano al Chelsea procedente del United por 47 millones de euros, tras cuatro temporadas en Old Trafford, debutó la pasada jornada en Premier frente al Brentford, todavía sin estar al cien por cien físicamente, como reconoció Maresca.

Entró en el minuto 80, en lugar de João Pedro y apenas cinco minutos después participó en la acción que acabó en el segundo tanto de los londinenses, que empataron a dos frente al Brentford.

El miércoles, Garnacho volvió a tener minutos en la Liga de Campeones, entrando en el 68 en la derrota por 3-1 ante el Bayern Múnich.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Preguntado por el recibimiento que tendrá el extremo en Old Trafford ante sus antiguos aficionados, Maresca fue cauto: "No lo sé, esa es una pregunta para los hinchas, no para mí. Siempre es difícil pero tienes que aprender a manejar esas cosas".