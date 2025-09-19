Paraguay convoca a cuatro internacionales a selección que jugará mundial sub-20 en Chile

Asunción, 19 sep (EFE).- El entrenador de la selección de fútbol sub-20 de Paraguay, Antolín Alcaraz, convocó este viernes a una plantilla de 21 jugadores, entre ellos a tres que militan en Argentina y a uno que juega en Inglaterra, para disputar la Copa Mundial de la FIFA Sub 20 en Chile, informó la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).