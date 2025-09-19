Paraguay convoca a cuatro internacionales a selección que jugará mundial sub-20 en Chile

Los convocados de equipos argentinos son los zagueros Ezequiel Duarte, del Independiente; Axel Balbuena, del Lanus, y Gadiel Paoli, del Boca Juniors.
Además, fue llamado el delantero Enso González, del Wolverhampton inglés.
Al contrario, el defensor Diego León, del Manchester United, no fue incluido por el técnico en la lista, pese a haber participado en el equipo que clasificó al mundial de Chile.
El torneo se disputará del sábado 27 de septiembre al 19 de octubre en cuatro ciudades chilenas.
La Albirroja integra el grupo B junto con Corea del Sur, Ucrania y Panamá y debutará en la primera jornada ante el conjunto centroamericano en el estadio Elías Figueroa, de la ciudad de Valparaíso.
Porteros: Facundo Insfrán (Olimpia), Víctor Rojas (Libertad) y Francisco Hanson (Sportivo Luqueño)
Defensas: Tobías Morinigo (Olimpia), Ezequiel Duarte (Independiente-ARG), Líder Cáceres (Atlético Tembetary), Lucas Quintana (Cerro Porteño), Axel Balbuena (Lanus-ARG), Gadiel Paoli (Boca Juniors-ARG) y Alexandro Maidana (Guaraní),
Mediocampistas: Lucas Guiñazú (Atlético Tembetary), Fabrizio Baruja (Olimpia), Octavio Alfonso (Guaraní), Osmar Giménez (General Caballero), Giovanni Gómez (Guaraní).
Delanteros: Tiago Caballero (Olimpia), César Miño (Guaraní), Gabriel Aguayo (Cerro Porteño), Rodrigo Villalba (Libertad), David Fernández (Sol de América) y Enso González (Wolverhampton-ING).