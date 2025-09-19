Suazo: "Pellegrini sería un seleccionador nacional de gran nivel"

Suazo manifestó, en declaraciones a EFE, que Pellegrini "ha dirigido a los mejores clubes de Europa y del mundo", por lo que ningún "ningún otro entrenador chileno es tan reconocido acá", así que "sería un orgullo" que dirigiera a Chile "si algún día le toca y él lo decide".

Sin embargo, el zaguero santiaguino recordó que "hoy por hoy es un rival", ya que dirige al otro equipo de la capital andaluza, al que va "a querer ganar como nada en este mundo cuando toque enfrentarlo, pero siempre con mucho respeto a Manuel (Pellegrini), que es un tremendo entrenador".

Suazo también se refirió al otro chileno del plantel sevillista, el veterano atacante Alexis Sánchez, quien "es uno de esos jugadores ganadores que lo único que quieren cada partido y entrenamiento es ganar", algo que "es justo lo que necesita hoy Sevilla, sangre y pasión", esa característica de "los latinos de ir siempre hacia adelante".

El lateral sevillista insistió en lo "grandísimo jugador" que es Alexis, quien "demuestra la calidad que tiene por más que alguien hable de la edad", 36 años, que no es óbice para que "en algunos partidos, pueda entrar treinta minutos y hacer esa aportación, o en otros lo puede hacer en sesenta o noventa".

Gabriel Suazo, recientemente nombrado capitán de Chile, destacó que "para la familia de uno es un orgullo" que él "porte el brazalete" y lo va a "representar de la mejor forma" para "llevar a la selección adonde se merece, compitiendo en los Mundiales e intentar volver a ser campeón de América".

"Ya sea como capitán o como un jugador más, no cambio mi forma de ser por ello. Siempre intentaré ayudar a mi selección para intentar volver a disfrutar de los logros del pasado", añadió acerca del combinado nacional, de trayectoria decadente en los últimos ejercicios.

Suazo ha sucedido en el lateral izquierdo del Sevilla al argentino Marcos Acuña, un "tremendo jugador, campeón del mundo y que lo conocen todos", por lo que no desea establecer "comparaciones que hace la gente o también acá en el club", donde "seguro que le tienen mucho cariño a Marcos".

"A pesar que mis características puedan ser parecidas , quizás soy un jugador distinto. Me lo tomo con tranquilidad, lo único que me interesa es que gane el equipo. Yo me caracterizo mucho por ayudar al equipo en todo momento, con el ejemplo dentro y fuera de la cancha, además de buenas palabras para el resto", incidió el internacional chileno.

En su primera campaña en el Sevilla, Suazo se plantea "el objetivo de ir creciendo", encarando "cada partido como una final para nosotros, como si fuera la final del mundo y celebrar cada gol como si así lo fuera" con el propósito de "llevar al Sevilla donde le corresponde, que es estar peleando competencias europeas".