1-1. Postecoglou sigue sin ganar con el Forest

Londres, 20 sep (EFE).- A Ange Postecoglou de momento le está saliendo mal su fichaje por el Nottingham Forest, que quizás comience a arrepentirse de despedir a Nuno Espirito Santo y que empató contra el Burnley y no conocen la victoria desde la llegada del técnico australiano.