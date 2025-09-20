3-1. El Fulham encadena dos triunfos con Raúl Jiménez suplente

Raúl Jiménez, que marcó un gol con México en un amistoso contra Corea del Sur en el último parón de las ligas por partidos de selecciones, solo disputó siete minutos en la victoria contra el Leeds United y diez en el triunfo de este sábado.

El Brentford se adelantó con un tanto de Mikkel Damsgaard, pero el Fulham le dio la vuelta al resultado en apenas dos minutos. Primero Alex Iwobi resolvió una jugada muy mal defendida por los 'Bees' y después el extremo inglés filtró un pase precioso para que Harry Wilson definiera raso y de primeras.

Un gran gol para poner por delante a los 'Cottagers', que sentenciaron el encuentro en la segunda parte por medio del defensa del Brentford Ethan Pinnock, que se marcó un gol en propia puerta de cabeza incomprensible.

Rodrigo Muñiz, el delantero que está dejando a Raúl en el banquillo, vio cómo le anularon el 4-1, al cometer una falta sobre Nathan Collins que dejó sangrando al jugador del Brentford. Pese a que el árbitro no vio el codazo de primeras, sí lo apreció el VAR, que anuló el tanto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Fulham, que ha ganado dos partidos seguidos, sube hasta la séptima posición de la tabla, con ocho puntos, mientras que el Brentford, que eliminó entre semana al Aston Villa de la Copa de la Liga, es decimoséptimo, con cuatro puntos de quince posibles.