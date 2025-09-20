El Tigres de Jenni Hermoso se mantiene en la punta, luego de empate ante el Juárez FC

En partido de la duodécima jornada, las felinas firmaron su primer encuentro del certamen sin marcar dianas y se afianzaron en el primer lugar con 29 puntos, tres más que el campeón Pachuca, segundo con 26 unidades.

El primer tiempo fue cerrado, pero con las Bravas más cerca de abrir el marcador con un cabezazo de Bianca Mora, al minuto 22, que pegó en el poste izquierdo de la portería defendida por Cecilia Santiago.

En la segunda mitad, el Tigres intentó conseguir el triunfo, pero el Juárez no lo permitió y su dura defensa anuló a figuras felinas como Jenni Hermoso y Diana Ordóñez.

La duodécima jornada comenzó antes con la victoria del Querétaro por 2-1 sobre las Pumas UNAM.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los partidos continuarán este sábado con el duelo Necaxa-Atlas.

El domingo, el Tijuana visitará al Guadalajara, el Cruz Azul al Puebla y el Mazatlán FC al San Luis.

Los partidos se terminarán este lunes con los enfrentamientos León-Santos Laguna y Monterrey-Pachuca.