Ramis avisa sobre el Granada: “No tengo ninguna duda de que van a reaccionar”

Burgos, 20 sep (EFE).- El Burgos CF afronta el próximo lunes un duelo de máxima exigencia ante el Granada, colista de la categoría, aunque para el técnico burgalés, Luis Miguel Ramis, no hay lugar para la confianza y no duda "de que van a reaccionar".