Ramis avisa sobre el Granada: “No tengo ninguna duda de que van a reaccionar”

Burgos, 20 sep (EFE).- El Burgos CF afronta el próximo lunes un duelo de máxima exigencia ante el Granada, colista de la categoría, aunque para el técnico burgalés, Luis Miguel Ramis, no hay lugar para la confianza y no duda "de que van a reaccionar".

Por EFE
20 de septiembre de 2025 - 06:00
"Sabemos el equipo que tenemos delante, sabemos cómo está entrenado y sabemos que va a reaccionar. Eso está más claro que el agua. Tiene un buen entrenador, una plantilla extraordinaria y van a revertir la situación seguro", sentenció.

A pesar del mal inicio de los andaluces, Ramis rechazó cualquier atisbo de favoritismo y apuntó que "fijarse en la clasificación en Segunda es un error".

"Es un equipo que ahora tiene problemas en las áreas, pero lo van a revertir. Estoy convencido de que van a mejorar en defensa y en ataque. El partido es de luces de emergencia", advirtió.

El entrenador insistió en la necesidad de que el Burgos se acerque a su mejor versión, mantenga la solidez defensiva y cuente con el respaldo de El Plantío, a pesar de jugarse un lunes.

"Es fundamental que el estadio esté a reventar porque es una gran oportunidad para seguir sumando victorias" y más en una semana en la que se juegan dos partidos como local, reclamó.

