Ramis avisa sobre el Granada: “No tengo ninguna duda de que van a reaccionar”

"Sabemos el equipo que tenemos delante, sabemos cómo está entrenado y sabemos que va a reaccionar. Eso está más claro que el agua. Tiene un buen entrenador, una plantilla extraordinaria y van a revertir la situación seguro", sentenció.
A pesar del mal inicio de los andaluces, Ramis rechazó cualquier atisbo de favoritismo y apuntó que "fijarse en la clasificación en Segunda es un error".
"Es un equipo que ahora tiene problemas en las áreas, pero lo van a revertir. Estoy convencido de que van a mejorar en defensa y en ataque. El partido es de luces de emergencia", advirtió.
El entrenador insistió en la necesidad de que el Burgos se acerque a su mejor versión, mantenga la solidez defensiva y cuente con el respaldo de El Plantío, a pesar de jugarse un lunes.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
"Es fundamental que el estadio esté a reventar porque es una gran oportunidad para seguir sumando victorias" y más en una semana en la que se juegan dos partidos como local, reclamó.