Ultras de toda Europa, entre ellos del Atlético de Madrid, acudirán al derbi de Roma

El partido, que se disputará a las 12.30 (10.30 GMT) para reducir el riesgo de disturbios al ser a plena luz del día, está declarado de alto riesgo tras el último encuentro entre ambos equipos, en el que una multitudinaria pelea entre unos 400 radicales se saldó con 24 agentes de policía heridos y 6 ultras arrestados, tres de cada equipo.
Para esta ocasión se espera la llegada de hasta 7 grupos de ultras de diferentes equipos de toda Europa, tal y como informaron este sábado medios italianos. El Lazio espera la colaboración de radicales alemanes del Leipzig, polacos del Wisla, búlgaros del Levski Sofia e ingleses del West Ham.
El Roma, en cambio, afición hermanada con la del Atlético de Madrid, espera la llegada de ultras rojiblancos, griegos del Panathinaikos y croatas del Dinamo Zagreb.
La ciudad de Roma desplegará un dispositivo de seguridad policial durante toda la tarde del sábado y toda la jornada del domingo, tanto en los aledaños del estadio como en las zonas conocidas como posibles puntos de reunión entre ambas aficiones que puedan desembocar en altercados antes del partido.
Como es habitual, para evitar el encuentro entre ambas aficiones en la entrada al estadio que comparten, el Olímpico de Roma, cada afición tendrá una entrada definida y alejada de la contraria.