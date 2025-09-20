Ultras de toda Europa, entre ellos del Atlético de Madrid, acudirán al derbi de Roma

Roma, 20 sep (EFE).- La ciudad de Roma espera este domingo la llegada de numerosas facciones ultras de toda Europa, entre ellas de radicales del Atlético de Madrid, que se unirán a los de Lazio y Roma antes del derbi de la capital italiana, uno de los más disputados y que acumulan más tensión en todo el continente.